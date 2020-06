1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 12 Junio 2020

El vocal del CNE, José Cabrera, manifestó este viernes que de lo conversado ayer con unas 20 organizaciones políticas salió la propuesta de realizar la votación en un solo día, ampliando recintos electorales y disminuyendo el número de votantes por mesa, tomando en cuenta que hay que tomar las medidas de bioseguridad sanitarias necesarias para evitar las aglomeraciones.

El órgano mantendrá una reunión con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para revisar el calendario electoral y evaluar algunos cambios de fecha. Aunque recordó que las fechas de posesión de autoridades establecidas en la Constitución son inamovibles y en eso coinciden las organizaciones políticas.

"Ante cualquier posibilidad de acortar plazos del calendario de las elecciones en el 2021, debemos recordar que existen 2 fechas inamovibles como la posesión de asambleístas el 14 de mayo y la posesión del nuevo presidente del Ecuador el 24 de mayo de 2021", recalcó

El CNE, como parte operativa, puede adecuar fechas del calendario pero deben contemplarse los tiempos contenciosos electorales para la resolución de recursos. "No podemos irnos contra la Ley" y es por ello que el día martes tendrán la reunión con el TCE para tomar decisiones.

Informó que los partidos y movimientos nacionales no están de acuerdo en realizar voto por Internet, pues coinciden en que Ecuador no ha tenido aún la experiencia ni la capacitación para ello. "Como ingeniero informático también me oponía a esta idea, porque esa forma no nos permite cumplir la Ley". (PMB)