La Revolución Ciudadana no tuvo revolucionarios, tuvo una banda de corruptos, lo dijo un tuitero

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 12 Junio 2020

La crema del correísmo sintió como un golpe bajo el tuit de Marco Navas, un ultratuitero identificado en las redes como @MarcoAnibal y confeso militante de la llamada Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa. Pero qué dijo Navas para molestar al mismísimo Correa. En realidad lo dicho por Navas fue un golpe directo al mentón: "La Revolución Ciudadana no tuvo 'revolucionarios', tuvo una banda de corruptos...".

La Revolución Ciudadana no tuvo "revolucionarios"



Tuvo una banda de corruptos a los cuales bastó cantar loas a Bolívar, Fidel, el Che, Venezuela y Cuba para llenarse los bolsillos de plata mientras cuadros profesionales y sólidamente ideológicos eran marginados



Así o más claro — Marco Navas (@MarcoAnibal) June 11, 2020

Desde la esquina belga la reacción fue casi automática. El exmandatario Rafael Correa le replicó: "Corrupto será usted". Y haciendo lo que mejor sabe, denigrar a los demás, puso en entre dicho la integridad intelectual del incómodo tuitero.

Corrupto será usted. Su profunda amargura es porque nunca pudo integrar mi Gobierno, y su falta de honestidad y precariedad intelectual justifican el porqué. https://t.co/PPxRPQyyCz — Rafael Correa (@MashiRafael) June 11, 2020

Tras este primer round se sucedió otra tanda de tuits de parte de Navas, tratando de bajar los decibeles, al mismo tiempo que mantenía su particular visión de la propia organización política, que gobernó durante 10 años al país. Quiso terminar la pelea de pie.

Reconoció que "la Revolución Ciudadana fue Correa, Glas y diez más. Es la verdad. El resto de quienes la condujeron fueron una cuerda de oportunistas y corruptos que traicionarían lo que sea por poder y dinero...". A esta altura Navas quiso desviar sus dardos hacia otro lado al mencionarlo a Lenín Moreno.

La Revolución Ciudadana fue Correa, Glas y diez más. Es la verdad. El resto de quienes la condujeron fueron una cuerda de oportunistas y corruptos que traicionarían lo que sea por poder y dinero.¿No es claro ello con Moreno? Si molesta esa verdad no es mi problema: es el suyo. — Marco Navas (@MarcoAnibal) June 12, 2020

Para Navas la Revolución Ciudadana no cuajó en un movimiento político de masas que sostenga dicho proyecto político en el tiempo a la par de promocionar cuadros provenientes de sus bases por ello fue fácilmente desmantelada.

Ya para entonces en las redes sonaron las alarmas. Otros tuiteros críticos con la Revolución Ciudadada y del exmandatario Correa, dejaron expuestos sus comentarios sobre este inusual suceso político.

El periodista Martín Pallares, de 4pelagatos, lo calificó como el rompimiento del siglo.

Este es sin duda el rompimiento del siglo pic.twitter.com/IX57Rz9kLK — Martin Pallares (@Martinminguchi) June 11, 2020

A Marquito le dijeron deshonesto e intelectualmente precario y como buen peón, en lugar de ofenderse, agacha la cabeza y trata de corregir lo que dijo. Pegue patrón, versión revolucionaria ???????????? https://t.co/tc1IGeo3bF — Ramiro García F (@ramirogarciaf) June 12, 2020

Después de todo estos dimes y diretes entre los correístas, confesos o no, no deja de ser un rifirrafe de lo que pudo y ser y no fue. (I) (jtr)