El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, a través de Twitter, anunció este jueves, que "posiblemente" sea intervenido este sábado por arritmia en el corrazón.

Dijo quedesearía hacerlo en Panamá o Houston, "aunque aquí Ecuador hay un muy buen electrofisiólogo el Dr Luis Ayón".

Expuso que la decisión no está en sus manos y que está "preocupadísimo" por el corazón.

Un juez de garantías penales emitió una orden de arresto domiciliario en contra del expresidente por un presunto delito de tráfico ilícito de armas.

Bucaram fue detenido porque se encontró en su poder un arma de fuego sin que presentara un documento que justifique esa posesión, según la Fiscalía.

La detención del exmandatario se produjo tras un allanamiento en su domicilio en Guayaquil, en medio de las investigaciones por presunto peculado en la compra de insumos médicos para el Hospital del Seguro Social.

