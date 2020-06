1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Junio 2020

El ministro de Defensa Nacional, Oswaldo Jarrín, en su comparecencia en la Comisión de Soberanía Alimentaria, que preside Lenin Plaza Castillo, aseguró que no se ha verificado la efectivización del pago del seguro de casco marítimo (buques, lanchas e infraestructura naval), pese a que su Secretaría de Estado ha cumplido con todos los procesos necesarios para atender estas obligaciones, que están contempladas en el presupuesto institucional para el presente año.

Explicó que, al momento se adeudan tres cuotas del seguro que cubre 482 embarcaciones que conforman la flota naval, desde octubre de 2019; luego, abril y junio 2020, por lo cual se pidió la extensión de la cobertura por 60 días, sin embargo, una vez agotado este plazo, la responsabilidad recae en los reaseguros. “No voy a poner en riesgo la vida de la tripulación, de los efectivos militares, de las naves e infraestructura militar, que es mínima, pero muy efectiva”, dijo, al advertir que no autorizará la intervención de las naves mientras no se cuente con la debida cobertura y protección de los seguros.

Así mismo, el general en servicio pasivo, Oswaldo Jarrín, anticipó que en julio próximo vence la póliza por casco aéreo, que protege a 161 naves de Fuerzas Armadas. “Hemos cumplido con todos los procesos necesarios para la contratación de las pólizas de seguros, sin embargo, no podemos avanzar si es que no contamos con el primer requisito, que es la certificación presupuestaria”, enfatizó.

Respecto de las acciones desarrolladas por el Ministerio de Defensa para garantizar las actividades de custodia de la seguridad marítima, el general Jarrín aseguró que próximamente se receptará la donación de cinco lanchas por parte del Gobierno chino, así como el apoyo de Corea del Sur, con dos buques, que se incorporarán a la flota naval ecuatoriana.

Añadió que se ha establecido una estrategia regional, conjuntamente con Colombia y Perú, lo cual permitirá que Ecuador cuente con una Capitanía de Puerto en los atracaderos de Posorja, Manta y Puerto Bolívar, lo cual constituye un gran avance para el país y, lo que es más, no le cuesta un solo centavo al Estado, porque se financia con el aporte de la empresa privada.

Previamente, el organismo legislativo recibió a Tomás Spenser Cruz Rodríguez, representante de la Asociación Productos del Mar; a Hebert Danny Ángel Castellano, presidente y a Wilfrido Banchón, de la Red de Unión de Organizaciones Productivas Pesqueras Artesanales de El Oro, quienes coincidieron en las graves consecuencias para este sector, debido a la falta de pago a la operadora de seguros.

Indicaron que el país no puede quedarse un segundo sin seguridad y en los días en que no hubo el patrullaje de las naves, por orden directa del Ministro de Defensa, varios pescadores artesanales fueron víctimas de piratas, quienes les arrebataron, no solo el producto de la pesca, sino de sus embarcaciones y demás equipos. ¿Quién responde por estas pérdidas?, preguntaron, al subrayar que se requiere de una atención especial de los organismos estatales para la recuperación económica de los pescadores artesanales, cangrejeros y concheros que laboran dentro de las ocho millas de las aguas marinas.