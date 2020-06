1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 09 Junio 2020

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la asambleísta Cristina Reyes tuvieron un impasse a través de Twitter. Esto luego de que la legisladora la acusara de repartir hospitales a cambio de votos en la Asamblea.

"Asambleísta Reyes he mantenido mi lugar y he evitado responder a su obsesión por responsabilizarme hasta por los seguros de las puertas de los patrulleros, pero su afán de protagonismo ha llevado sus delirios muy lejos. Si tiene pruebas, preséntelas", dijo Romo.

A esto respondió la legisladora, sí, "no se equivocó al decirme obsesiva, porque sí lo soy contra las injusticias, latrocinios o robos; algo que usted no ha podido, no puede, ni podrá decirlo jamás".

Aseveró que la ministra en su respuesta demostró ser una buena alumana de Rafael Corre. "No existe corrupto, sin una corruptora, ni hay repatición sin repartidora".

Reyes dice que la jefa de Gobierno, no puede ocultarle a la ciudadanía "quién es quién" y con un vídeo publicó la conversación de la entonces presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, con María Paula Romo.

