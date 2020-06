1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Junio 2020

El exalcalde de Quito, Roque Sevilla, lamentó este lunes 08 de junio, los supuestos hechos de corrupción suscitado en el Municipio de la capital.

En entrevista con Radiuo Sucesos, dijo que Quito no se ha caracterizado por estar metido en casos de corrupción y mala administración, eso es inaceptable. "Lo que vemos este rato es un desgobierno enorme. Que exista la vergonzosa actitud de contratar con sobreprecios y que copien lo que hace la Prefectura del Guayas (...) es intorelabre".

"No me consta que hayan pagado pero si me denunciaron que pedían coimas. Me llamó un empresario ambateño y me dijo "una abogada del departamento jurídico del Municipio de Quito me dijo: vea (...) si usted quiere hacer un planteamiento, debe pagar un 20% de comisión", dijo.

Señala que el alcalde de una ciudad tiene que estar en todo y no puede dedicarse a una sola cosa. ·Si uno se mete a ser alcalde tiene que dedicarse a su ciudad de manera cabal y completa. Yo trabajaba 18 horas al día y no tenía más que pensar en Quito".

Apunta que todos los quiteños sintieron que el alcalde Yunda estaba haciendo una buena labor durante la emergencia sanitaria, "pero no te puedes dedicar a una sola cosa cuando tienes múltiples tareas por resolver y el caso de la basura en El Inga demuestra una mala gestión". (JR)

Vídeo de Radio Sucesos