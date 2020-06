A medios de comunicación y Fiscalía

- Tengo una casa en Playas - No tengo departamento en Salinas - En EEUU ha permanecido en la casa de una hermana y de amigos que no puede revelar la identidad - No tengo propiedad en los EEUU - Tengo un socio comercial Eduardo Azar Azar, en una hacienda dedicada a la producción pitahaya - Su visa no ha sido retirada, su estado migratorio es legal. No ha recibido ninguna notificación - Tiene visa de turista y de estudiante - El Club 9 de Octubre se financia con recursos de la LigaPro, recibe 600.000 dólares al año