Detalles Publicado el Sábado, 06 Junio 2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la organización no gubernamental de los Estados Unidos Por Cristo Inc. suscribieron un Convenio Básico de Funcionamiento, con una vigencia de cuatro años, que representa un aporte de cooperación financiera no reembolsable y técnica para el país de aproximadamente 2’500.000 dólares.

Esta ONG trabajará en la provisión de servicios médicos a la población vulnerable y en el fortalecimiento de capacidades de talento humano ecuatoriano en el ámbito de la salud.

“Por Cristo Inc.” fue fundada en 1980. En el Ecuador puso énfasis en la atención y promoción de la salud materna e infantil y en la prevención de enfermedades prevalentes en grupos vulnerables.