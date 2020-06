1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, denunció este viernes, a través de Twitter, que en el allanamiento a su casa, "que más parecía un asalto", no constaba su nombre y no tuvo un defensor público.

"En el allanamiento, que más parecía un asalto, no constaba ni siquiera mi nombre, lo que es ilegal, no tuve un defensor público lo que también es ilegal, no tenemos ni siquiera el acta de lo que dicen encontrar. Podrán inventar lo que les de la gana. Esto es una cacería de brujas", dijo.

Además, aseguró que "jamás" ha importado nada, ni tiene empresas importadoras.

"¿Saben que no me han dado ni siquiera el relato de lo que se llevaron de mi casa? Ósea pueden decir y plantar lo que les de la gana", dijo.

Bucaram afirmó que toda persona que cae presa, le plantean dejarlos en libertad a cambio de que culpen a Bucaram de sus fechorías. "No conozco a nadie, los últimos 120 días he pasado encerrado en mi casa. No saben que inventar".

YO ABDALÁ BUCARAM, JAMÁS EN MI VIDA HE HECHO UNA SOLA IMPORTACIÓN DE NADA...NO TENGO NI COMPAÑIAS IMPORTADORAS...PUEDEN INVENTAR PRUEBAS SI EXISTIERA MALA FE...YA EL 86 LFC Y NORIEGA ME PLANTARON UN KILO DE COCAÍNA...ESTA ES UNA AGENDA ABORTISTA. DE PEORES PERVERSIDADES HE SALIDO — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) June 5, 2020

A Ricardo Patiño le "regalaron" 10.000 armas, el se las dio a Wacho y a guerrilleros, nadie lo ha acusado de tráfico de armas, de terrorista y está libre. LFC disparaba con armas públicamente, nadie lo enjuició. Yo reporte el arma en el 2017 a la policía. LA ROMO ESTÁ ENVENENADA — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) June 5, 2020