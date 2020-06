1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 05 Junio 2020

En época de Ramses y Moisés, las 7 plagas cayeron sobre Egipto. Así se refirió el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, sobre la crisis: sanitaria, económica y de corrupción, en Ecuador.

"Aquí se ha llegado aprovechar una emergencia de muerte y enfermedad para hacer cualquier cantidad de negociados burdo. Esto es realmente ofensivo (...) La corrupción no se puede medir aritméticamente, pero si pudiera, esta fuera una de las medidas más bastas", dijo.

A Nebot, le alegra que la Ley haya caído sobre algunos de los culpables; espera que eso se vuelva una norma y no "golondrinas que no hacen verano".

Espera que esto se vuelva una normal: La justicia es darle a cada quién lo que corresponda. No es perseguir, pero tampoco es hacer bandera de la impunidad.

"La Ley es la Ley y es para todos. Nadie está encima, hay que investigar, sancionar y si amerita condena, que se condene con la cárcel", dijo.

FMI y conversación con políticos

Se pudo conocer, que Anna Ivanova, jefa de misión del FMI para Ecuador, ha tenido conversaciones con líderes de la oposición en el Partido Social Cristiano y el Partido CREO, así como con otras partes interesadas clave, para analizar si otorga o no un crédito para el Ecuador.

La razón: la proximidad de las elecciones en el que el país suramericano elegirá a su nuevo presidente, anunció este miércoles la gaceta bursátil estadounidense Bloomberg.

Ante esto, Nebot desmintió esta reunión. "Negativa al 100%. Mi posición frente el FMI data de lustro, y ha sido pública y reiterada públicamente. No he hablado ni voy hablar con la señora Ivanova, no tengo nada que hablar con ella".

Asimismo, el líder del PSC desmintió la supuesta reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y recordó que su bancada legislativa está proponiendo un juicio político en su contra. "Por mentiroso, inepto y por manejar mal el tema de la deuda con los tenedores de bonos".

Sobre la gestión del presidente, Nebot señala que Lenín Moreno es un hombre que, en lo personal, tiene mérito, pero lamentablemente en materia económica tiene una "falencia absoluta". "El equipo económico que lo rodea es inepta y nefasta".

Supuesta alianza con el correísmo

Ante la denuncia del político Guillermo Lasso, sobre que el PSC vota en la Asamblea Nacional, unido al correísmo. Nebot señala que la pregunta es ¿cómo votan ellos?.

Recordó que en 1998 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, su partido votó por un compromiso de luchar para que no se impongan ni aumenten tributos para el pueblo, por dos razones: porque el Estado lo utiliza para dilapidarlo y porque no se lo devuelve en obras y servicios.

"Hemos sido siempre coherentes con esa posición. Si ahora el correísmo, después de colocar impuestos en su momento, cambia de opinión y vota por nuestra tesis. ¿Qué pretenden algunos hipócritas, que para no estar de acuerdo con ellos, votemos por los impuestos que no queremos poner?", aseveró.

Sin embargo, reseñó las veces que CREO votó con el morenismo.

Carlos Luis Morales

Sobre la designación de Morales para la Prefectura de Guayas, el líder del PSC reitera que han fijado posición con respecto a ese tema. Señala que pudo ser un error la designación, pero menciona que de los errores penales responden a quienes los cometen.

"Aquí hay un robo y quien lo cometió debe ir a la cárcel (...) Morales no es más ni menos que ninguno de los involucrados", dijo.

Jaime Nebot: 'Lo que necesita el Ecuador es una cruzada por la vida de la gente'

Huaquillas a punto de sufrir estallido social por falta de alimentos y cierre de intercambio comercial fronterizo | Programa 'Emergencia Nacional' con Carlos Vera

Tarifa eléctrica debe revisarse, según ministro René Ortiz | Programa 'Emergencia Nacional' con Carlos Vera

Presidente anuncia medidas económicas | El tamaño de la crisis es de 12.000 millones de dólares

Nebot demanda reformas más justas frente a la crisis

Detenidos dos exdirectivos de Seguros Sucre | Fiscalía allanó 3 domicilios en Samborondón y Guayaquil

El covid-19 no frenó la masiva marcha en contra de las medidas económicas del Gobierno

El Gobierno debe hacer un ajuste mayor al anunciado, dice Pablo Lucio Paredes

Alcalde de Quito: las pruebas PCR de covid-19 no son 'chimbas'

Allanan Municipio de Quito por presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas para covid-19

Germán Rodas: son 7 los grupos, con sus tentáculos, que se han llevado los recursos de los hospitales

Los hilos familiares de la trama de corrupción en la Prefectura de Guayas | Reportaje de Andersson Boscán, de La Posta

Van 30 millones con sobreprecios, de 50 millones en contratos auditados del Hospital Teodoro Maldonado Carbo | Jorge Wated, del Iess

El precio del diésel debe focalizarse a los automotores de alta gama, según Luis Vizcaíno

Agustín Albán: a menor recaudación tributaria, menor será el presupuesto de las universidades

Yumibanda: medidas del Gobierno son inconstitucionales, improvisadas e incompletas

Vetos del Ejecutivo saldrían esta semana, según Johana Pesántez

Yunda pide investigar supuestos actos de corrupción en Centro de Atención Temporal

Rohon sobre 'corrupción' en Prefectura de Guayas: 'Nadie está por encima de la ley'

Dalo Bucaram responde denuncias de El Universo, Teleamazonas, Ecuavisa, Villavicencio y Aguilar

Muñoz: utilizan la pandemia para implementar el paquetazo del FMI

Alcaldía de Guayaquil dona 300 pruebas rápidas de COVID-19 a la UCSG

65 mil personas se benefician con aporte de la Asamblea Nacional

Aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito retoma sus operaciones

Nebot: 'Reducción de jornada laboral es un pretexto para pagar menos, en un país que necesita trabajar más'

Fiscalía creará una fuerza de tarea multidisciplinaria para seguir casos de corrupción

Lenín Moreno retoma actividades oficiales en Guayaquil

Fiscalía de Pichincha abre investigación previa por peculado contra prefecta Paola Pabón

Ecuador participa en intercambios de experiencias sobre la lucha de Corea contra el covid-19

'No soy ninguna mujer ignorante', así respondió Ocles en Comisión de Fiscalización

Rusia habría hallado el primer antiviral efectivo contra el COVID-19

¿Es saludable la transparencia en Guayaquil?

Gobierno anuncia nuevas medidas de semaforización; reporte de emergencias se redujo en un 23% en mayo

Bancada legislativa del PSC pide a Carlos Luis Morales que entregue a responsables o renuncie | Denuncias de corrupción

Ministerio de Salud asegura que capacidad hospitalaria de Quito está cubierta

El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, dice que guardará silencio sobre denuncias de corrupción

Pabón: bolsas para cadáveres costaron USD 51,90 porque tienen un nivel de bioseguridad tipo 4

Se aprobaron dos leyes y la investigaciones sobre corrupción en Manabí se frenaron | Jimmy Candell, asambleísta

Martínez habla de más créditos chinos, pero no de las condiciones

En CFN se registran 3.000 peticiones de diferimientos | Jácome explica los planes de apoyo crediticios

Santamaría: Gobierno va contra todo principio lógico de reactivación al pedir que ciudadanía pague factura de crisis económica

Luis Poveda: hasta la fecha hay 144 mil contratos finalizados

Cucalón: lo ocurrido en Prefectura del Guayas evidencia una clara responsabilidad política

Agustín Albán: recursos para las universidades no han sido destinados para otra actividad

Roldán: ya llegará el momento de discutir si existirá o no candidato

Comisión ampliará investigación sobre compra de kits humanitarios por Gestión de Riesgos

Gobierno de Alemania capacita a personal del MSP en Guayaquil

Detenido el jefe financiero del hospital psiquiátrico de Conocoto, en Quito

Una tercera jornada de protestas en contra del Gobierno se llevará a cabo este 8 de junio

Chile reportó un nuevo récord de 75 muertos por coronavirus en 24 horas

Creamer afirma que no pudo haber presionado al exviceministro para que firme un contrato, porque él no firmaba nada

En Quito, detenida prima del vicealcalde de Quito | Se investiga compra de insumos con sobreprecios

Patricio Alarcón: 'La FUT y FEUE deben dejar las piedras y presentar propuestas'

Correa: el eufemismo de cirugía mayor a la corrupción, no llegó ni a primeros auxilios

Centro de Atención Temporal de Quito da el alta a primeros pacientes

Jueza de Manabí detiene diligencias sobre actos de corrupción

Lazo: productos agropecuarios se encuentran dentro del Impuesto de Consumos Especiales

Pabón: 'Pruebas rápidas se compraron a un proveedor que tiene la calificación del Arcsa'

Biess analiza inyectar capital en el sector de la construcción

Contraloría ve indicios de corrupción en construcción de Hospital de Pedernales

Pesántez: proyecto de ley busca sancionar el mal uso de la declaratoria de emergencia

Concejal denuncia presuntos actos de corrupción en Centro de Atención Temporal en Quito

20 mil pruebas rápidas se donaron al Municipio de Quito

Carlos Luis Morales pide a Fiscalía que investigue a los 2 hijos de su esposa|Por irregularidades y supuestos hechos de corrupción

Yunda denunció que las cuentas de banco de EPMAPS han sido atacadas digitalmente

Con 35 firmas, PSC presenta juicio político en contra de Richard Martínez

¡ALLANAN CASAS DE ABDALA BUCARAM Y PREFECTO CARLOS LUIS MORALES!

Lenín Moreno: la labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo

Capturan a dos falsos agentes de la DEA que operaban en Ecuador | De nacionalidad israelita

Almeyda: 'El pillo, sea donde sea, tiene que ir a la cárcel'

Abad: contrato de Agua de Quito presenta precios similares a los del mercado, la diferencia es de 10%

En hospital de Pedernales se falsificó garantía, evadieron requisitos, se contrató con empresa que debió ser descalificada, se entregó 50 % del valor y no hay avance en la obra | Pablo Celi, contralor

Ministro mira con optimismo la reactivación del aparato productivo

Guillermo Rodríguez: los allanamientos se dan dentro del marco de la ley para evitar la impunidad

Prefecto Carlos Luis Morales ha sido detenido

Exsecretario de Salud Lenin Mantilla dice que Yunda no sabía de los procesos contractuales

Hermana de Abdalá Bucaram: insumos médicos incautados son para sus seguidores

Sonnenholzner: 'Enriquecerse con la tragedia no solo es un acto ilegal, sino detestable'

Zapata: 'Mal uso del 911 sigue cerca del 45%'

Empresa de agua de Quito emite comunicado ante desvío de fondos

Roberto Gómez: repartos de hospitales sin Romo, es como la trama de Odebrecht sin Glas

Romo: la corrupción se ha normalizado en lo público y privado

Fiscalía allana instalaciones y bodegas de EPMAPS

Lasso sobre irregularidades en Prefectura del Guayas: se debe explicar la situación y no quitar el cuerpo

Cruz: Cpccs vigila cerca de $7.000 millones en compras públicas con 64 veedurías

Insumos en casa de Bucaram 'coinciden' con productos del IESS; Morales investigado por tráfico de influencias

Michelena: 'con colaboración de cada uno de los ecuatorianos podremos combatir la corrupción'

Jaime Nebot: nadie está por encima de la Ley; los "pillos" deben ir a la cárcel

Jorge Yunda espera que se pueda revertir transferencia irregular de fondos de Epmaps

Cynthia Viteri: voluntariamente he pedido a la Contraloría que revise todos los procesos de contratación

Fiscalía: 17 detenidos es el resultado de 37 allanamientos

Guarderas tras aprehensión de familiar dice que investigará todos los actos de corrupción

Concejal plantea que Yunda pida renuncia a todos los funcionarios del Municipio

Lenín Moreno pide a la Asamblea que no proceda con juicio político a Richard Martínez|Conforman consejo asesor para decisiones económicas

Se incautaron 50 mil mascarillas y 910 unidades de gel antibacterial en gimnasio|En Guayaquil

Pablo Lucio Paredes no será parte del consejo asesor en materia económica

Prefecto Carlos Luis Morales con medidas sustitutivas, usará grillete electrónico

Abdalá Bucaram con arresto domiciliario

Si el prefecto Morales no cumple con el pedido del bloque del PSC, entonces que dimita, dijo César Rohon

Inmobiliar no es empresa pública, es un ente estatal, aclara Nicolás Issa

Rodas: existen 6 grupos, con 6 cabecillas, que se han encargado de 'asaltar' al país a través de hospitales

Juez dicta prisión preventiva contra gerente de Agua de Quito y dos personas más

Detienen a 3 policías en servicio activo por presuntos actos de corrupción

Canciller Valencia reitera llamado a una estrategia global para reactivar la economía

Lasso: La pérdida de un empleo es la pérdida de una vida

Roberto Gómez le asigna la responsabilidad política del 'reparto de hospitales a María Paula Romo'

Concejal Morales: es evidente que no hackearon las cuentas de Epmaps; es una transacción ilícita

BCE proyecta que economía de Ecuador decrecerá entre 7,3% y 9,6% en el 2020

Henry Cucalón: 'La Justicia no tiene partidarios ni adversarios'

Carlos Luis Morales: 'Que los procesos sigan su marcha, nosotros también lo haremos'

Wated: a pesar de casos de corrupción, hospitales del IESS involucrados siguen funcionando con normalidad

La 'bala de plata Morales', prefecto del Guayas|Reportaje de Andersson Boscán, de La Posta

Fiscalía ve con 'profunda preocupación' decisiones jurisdiccionales en investigaciones de corrupción

Cruz denuncia adjudicación de contrato por 10 millones para kits de alimentos|La empresa había sido creada un día antes del contrato

Abad: Yunda tiene responsabilidad política, ética y moral en todas las áreas por casos de corrupción

Ramiro García: en casos de corrupción se actúa con mayor flexibilidad que en casos de robo de celulares

Celi exige respuestas del presidente: ¿Quiénes autorizaron el reparto de hospitales?

Quintana: solo en Ecuador permiten que alguien investigado por corrupción pueda seguir ejerciendo

Fernando Burbano: detrás de juicio contra ministro de Finanzas hay bastante interés político

Pedro Pablo Duart: 'La corrupción es otra pandemia que Ecuador debe vencer'

Zambrano: para sobrevivir a recesión económica las empresas deberán redefinir la planificación anual

Carlos Luis Morales: 'No soy un ladrón, ni protejo o solapo a ladrones'

Salazar: 'Querían las cabezas, ahí están, pero no para que estén menos de 24 horas privados de su libertad'

Allanan Municipio de Guamote, cuyo alcalde es Delfín Quishpe

Municipio de Guayaquil separa a funcionarios involucrados en cobro de pruebas rápidas a comerciantes

Moreno inaugura Centro Médico 'Señor de las Aguas de Colonche' en Santa Elena

Bucaram justifica tenencia de arma y dice que hace tres años la había reportado

Ecuador recibe 8.8 toneladas de medicinas e insumos por ONG de EEUU

El presidente en tuit dice que la Fiscalía y Policía cumplen su deber, tras arresto de asambleísta Daniel Mendoza

Detenido asambleísta manabita Daniel Mendoza | El director general del Secob también fue arrestado

Llanes: quienes incurran en casos de corrupción deben ser separados de cargo

Lloret pide investigar a quien lideró el reparto de hospitales a asambleístas y familiares

Quito en amarillo, sin mayores inconvenientes, según Juan Zapata

Pérez Loose: Fiscalía demostró que faltaba voluntad política para ir contra el 'cáncer' de la corrupción

Zobeida Aragundi: 'Guayas y Guayaquil están dolidas, indignadas' | Liberación de implicados en actos de corrupción

Ecuador inicia su proceso de renegociación de la deuda

Acosta Burneo: el problema no es la deuda sino el exceso de gasto

Guido Chiriboga propone un presupuesto fiscal base cero

Salazar: 'Cónyuge e hijos del prefecto del Guayas evadieron la justicia y hay alta probabilidad de que él destruya evidencia'

César Rohon: 'Morales nunca fue militante del Partido Social Cristiano'

Oswaldo Landázuri: hasta finales de este año se perderían 400 mil empleos

Legarda: se proyecta una recesión en exportaciones entre el 10 y 15% a finales de año

Municipio de Quito solicita a Contraloría revisión de sus procesos administrativos

Roberto Gómez: Romo debe responder por supuesta fuga de hijastros de Morales

Allanan bodegas de la Secretaría de Salud de Quito

Arregui: las obligaciones crediticias hay que honrarlas