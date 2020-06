El Comercio de Quito

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Junio 2020

El análisis de las 14 computadoras decomisadas en la Prefectura del Guayas lleva seis días. Estos equipos eran parte del Departamento de Compras y fueron incautados dentro de la investigación por posible peculado, en la adquisición de 5 000 pruebas rápidas de covid-19 y 70 000 mascarillas KN95.

Los insumos médicos fueron adquiridos el 27 de abril por USD 550 500. Así consta en el sistema de Compras Públicas. Los investigadores sospechan que en ese contrato existen sobreprecios, pues cada mascarilla fue adquirida en USD 6,71 y cada prueba, en USD 23,10.

Dicen que esos precios duplican los costos del mercado. Pero la Fiscalía también rastrea otras adjudicaciones que la Prefectura ejecutó durante la emergencia. Según Compras Públicas, entre el 27 de marzo y el 22 de mayo pasado se firmaron 18 contrataciones por USD 5,6 millones.

El lunes 1 de junio del 2020, en su última intervención pública, el prefecto del Guayas, Carlos Morales, dijo haber enviado a la Fiscalía información concerniente a 17 adjudicaciones; una adicional fue suspendida.

Aseguró que no existió perjuicio y justificó los precios de las compras. “Todas las autoridades estuvimos expuestas a un mercado que no se podía controlar, porque este país no tiene una política estatal de fijación de precios y estábamos enmarcados en la oferta y en la demanda existentes”.