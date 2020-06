1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 02 Junio 2020

"Mi familia merece respeto al igual que la tuya", así Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo Bucaram, entre lágrimas, pide decoro para los suyos.

"Quien les va hablar ahora no es la mujer ni la animadora de TV, voy hablar como mamá (...) Desde hace varios días he visto las agresiones a mi familia. Créanme, como adulta sé como poner el pecho a esas balas y blindar todos los ataques, pero he visto con mucho dolor, como a través de las redes, muchas personas, con mala intensión, quieren lastimar a mis hijos", dijo.

Pide respeto, "no por un apellido, simplemente porque somos seres humanos, sentimos y vivimos".

Dice que sus hijos que no le han hecho daño a nadie. "A ellos les duele y están afligidos, pero han orado por ustedes".

Ha sido 25 días de una campaña de desprestigio, de un linchamiento criminal, en contra de él y su familia por odio y venganza de quienes gobernaron una década el país, pretendiendo sin éxito acabar con la honra de mi familia, declaró este lunes el líder de Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram, a través de facebook live, el domingo desde Miami.

"Todo es mentira", apostilló Bucaram, a propósito de las supuestas denuncias de corrupción publicadas por El Universo, Teleamazonas y Ecuavisa, que lo tratan de vincular a él, a su esposa, sus hermanos, su padre, y a sus amigos.