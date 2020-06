1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 02 Junio 2020

La secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Argotty, informó sobre la reestructuración de la Función Ejecutiva. Afirmó que la entidad “lidera la optimización del Estado y en otros espacios también trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo”.

Sostuvo que desde que inició el Gobierno del presidente Lenín Moreno “se han eliminado 43 entidades públicas. Es un proceso que se ha dado a partir del análisis y estudio de la presencia institucional en territorio, de cómo se está prestando el servicio; no se puede reestructurar las instituciones sin el análisis profundo de cada una. A partir de ello se ha definido la eliminación o fusión de entidades. En este momento, estamos trabajando en un proceso de liquidación de 11 empresas públicas, seis empresas se fusionan y otras siete se eliminan. Lo importante es no dejar de estar presente en las provincias, el servicio no baja, sino que se mejora. El servicio debe llegar al ciudadano de forma eficaz y eficiente”, dijo.

"La reestructuración del Estado surge a partir de un minucioso análisis que busca la eficiencia, la no duplicidad de funciones y el fortalecimiento del servicio público".

Aseguró que existen directrices claras de fusión que las entidades ya están aplicando: “Con las instituciones que entran en fusión o se van a eliminar hemos coordinado el trabajo de cómo se lo va a hacer; hemos mantenido 13 reuniones con la idea de que la reestructuración no implica disminuir o eliminar servicios”. Añadió que se continúa realizando el análisis de presencia institucional de otras entidades, con el fin de eliminar la duplicidad de funciones.

En el diálogo, la Secretaria Técnica destacó el trabajo que se realiza con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD): “Con los gobiernos locales no hemos dejado de trabajar; desde agosto del año anterior hemos estado trabajando de la mano con los técnicos y los alcaldes en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Cuando se presentó la crisis de pandemia, Planifica Ecuador envió una carta a la Asamblea Nacional solicitando que el plazo de presentación de los PDOT se amplíe, debido a que con la actual coyuntura la realidad cambió y los alcaldes tienen que reorganizar sus mercados, el transporte, la bioseguridad, la reactivación productiva. La Asamblea aprobó dicho aplazamiento por un año”.

La titular de Planifica Ecuador señaló que los GAD deben presentar sus planes obligatoriamente: “Está en la Ley y deben cumplirla. De no hacerlo, tendrán una sanción de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Es mejor cumplir con los plazos establecidos”, dijo.

Con respecto a la fusión entre Petroamazonas y Petroecuador informó que las entidades tienen plazo para hacerlo hasta diciembre de 2020: “La fusión está avanzando, pero es compleja porque cada empresa tiene un proceso de negocios diferente. Es una de las fusiones más grandes que tenemos, pero debe darse con base en un análisis y el cuidado que el país necesita”, comentó.

Afirmó que desde Planifica Ecuador se está trabajando en el cambio de metas de los proyectos gubernamentales: “Debido a la crisis de la pandemia no se va a cumplir con algunas metas. Hemos trabajado ya con varias instituciones en los procesos de priorización de los proyectos, a través del Plan Anual de Inversión (PAI), para saber cómo se puede reestructurar el presupuesto”, concluyó.