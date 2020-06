1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Desde el inicio de la emergencia, el ECU-911 ha articulado la atención de 971.311 emergencias. El mes de marzo fueron 378.073 y en mayo 350.333, lo que representa una reducción del 7%.

Así lo anunció su titular, Juan Zapata, durante una rueda de prensa virtual, donde también comunicó que la variación de marzo a mayo en emergencias de Gestión Sanitaria es del -23%. "En marzo recibimos 105.568 emergencias, mientras que en mayo fueron 81.577".

"En cuanto a las alertas relacionadas con el Código ESPI, también existe una tendencia a la baja ya que recibimos 20.588 llamadas en marzo, 7.424 en abril y 6.848 en mayo", dijo.

Zapata también informó sobre las nuevas resoluciones dispuestas por el COE nacional este 1 de junio:

-Se hará un llamado de atención al alcalde de Limón Indanza por interrumpir actividades en corredores logísticos.

-Aprobación de los protocolos presentados por el Ministerio de Cultura para reanudar actividades en librerías y actividades de arte sin público. Para los cantones en semáforo de rojo, podrán reactivar labores con el 30% de aforo; en semáforo amarillo, será con el 50%. En las localidades que se encuentran en semáforo verde el aforo del 70%. Además, se deben generar la transmisión de espectáculos desde teatros, auditorios y estudios.

-Se dio luz verde para la circulación de taxis y transporte de carga mixta los días domingo, indistintamente del número de placas.

-Recordar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados no pueden modificar parámetros de semaforización dictados por el COE Nacional.

-Los Alcaldes no pueden instalar puntos de desinfección de amonio cuaternario o germicidas tipo C, pues no son recomendables para la salud.

Informa el número de cantones que se encuentran de acuerdo al semáforo:

- Semáforo rojo 152 cantones

- Semáforo amarillo 72 cantones

- El semáforo verde se encuentra únicamente al cantón Aguarico, en la provincia Orellana.

