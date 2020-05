1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Jueves, 28 Mayo 2020

Durante una entrevista radial, la secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Katherine Argotty, informó sobre el trabajo de Planifica Ecuador en el territorio así como el proceso de reestructuración del Estado.

Al respecto, la funcionaria destacó que desde el inicio del Gobierno “se han eliminado 43 instituciones públicas y en estos días se estarán fusionando seis entidades, siete se han eliminado y 11 empresas públicas también entran en un proceso de liquidación”, dijo.

Afirmó que es un trabajo que se ha venido desarrollando desde hace varios meses: “Estamos siguiendo directrices, colaborando con varias instituciones que se fusionarán, hemos hecho un análisis de las competencias que van a adquirir y la presencia que tendrán en territorio, es importante que el servicio quede intacto y se fortalezca en beneficio de la ciudadanía”.

La titular de Planifica Ecuador señaló que como ente rector, la entidad lidera y articula la planificación con el nivel Ejecutivo y también con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD): “Actualmente, nos encontramos cambiando los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, ya que la planificación de muchos proyectos que estaban definidos debe cambiar. En el último año de Gobierno, la prioridad es preservar la salud de los ecuatorianos, asegurar la supervivencia de quienes no tienen ni siquiera la alimentación, reactivar la economía y proteger la dolarización. Estamos redireccionando los proyectos hacia eso, tanto del nivel Ejecutivo como de los GAD”.

En relación al trabajo que se desarrolla con los gobiernos locales, Sandra Argotty explicó que cada autoridad “construye su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de acuerdo a las necesidades y a cómo haya presentado su planificación durante la campaña electoral. Conscientes de que debido a la crisis de la pandemia todo cambió, analizamos que muchas autoridades no iban a poder cumplir con sus planes, por eso, en Planifica Ecuador solicitamos a la Asamblea Nacional un cambio en la Ley y la extensión del plazo de presentación. La Asamblea aprobó por un año más”.

En la entrevista también mencionó que se aprobó la actualización de los planes de desarrollo de los GAD, “esto no quiere decir volverlos a elaborar, a pesar de que algunos alcaldes van a comenzar de cero con su planificación, ya que si alguien planificó construir una cancha, en este momento ya no lo va a hacer. Se dará prioridad a reorganizar los mercados, el transporte, el alcantarillado, el agua, las escuelas, que son intervenciones que sí tenían constaban en los planes, pero en otros casos hay que darles fuerza. Los alcaldes tendrán que continuar con las obras, pero primero deben reorganizar las ciudades y reactivar la economía. Su objetivo es identificar necesidades y potencialidades de cada lugar; de eso yo me insumo como planificador, para saber qué necesitan los ciudadanos y tomar las mejores decisiones”.

Después de que los PDOT estén estructurados, “Planifica Ecuador revisa que los planes estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo. Además, deben estar enfocados en las necesidades ciudadanas, así como en las oportunidades y áreas de reactivación que requiere cada población. El ciudadano es quien nos da la alerta a nosotros sobre qué necesidades se están presentando en estos momentos: la realidad se conoce pisando el territorio. Hacia eso deben enfocarse los PDOT. Es el ciudadano quien necesita el impacto de la planificación, quien tiene que llevar lo mejor de esto”, indicó.

La Secretaria Técnica de Planificación recalcó el rol de Planifica Ecuador en el marco del Comité de Deuda y Financiamiento: “Conjuntamente con el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas hemos trabajado en traer financiamiento no reembolsable al país, que está dedicado a apoyar proyectos que protejan a la población, la movilidad humana, a las mujeres indígenas”.

Añadió que en el tema de reactivación productiva del Ecuador “se está trabajando en la política pública agrícola para que llegue a todos los ecuatorianos. Además, desde el programa Reactívate Ecuador hemos empezando a entregar créditos –a través del Banco del Pacífico- por alrededor de USD 1 150 millones, con el 5% de interés, a plazos más extensos, incluyendo 6 meses de gracia”, informó.