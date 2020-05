Jorge Wated, presidente del IESS, en la Asamblea

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 27 Mayo 2020

En la sesión 044 de la Comisión del Derecho a la Salud, Jorge Wated, presidente del Directorio del Instituo Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se refirió a las acciones frente al estado de excepción y emergencia sanitaria y al equipo de tarea conjunta. Dijo que el IESS ha estado muy activo a nivel nacional, no solo, atendiendo a sus afiliados, sino, a toda la ciudadanía relacionada con el Covid. Se activaron los hospitales más importantes, convirtiéndolos como centinelas.

El funcionario respondió las inquietudes de los legisladores, respecto a presuntos sobreprecios, irregularidades y corrupción en la compra de dispositivos, insumos médicos y medicamentos en los hospitales y casas de salud que pertenecen a la seguridad social, en el marco de la crisis sanitaria ocasionadas por el Covid-19.

Acciones

Junto a David Ruales, director Nacional Financiero; y, Mauricio Espinel, director de Salud del IESS, explicó que durante la pandemia, se visualizan diferentes indicadores. Por problemas respiratorios, que pueden estar relacionadas con Covid, han realizado 590 mil atenciones de emergencia, desde el 1 de marzo hasta la actualidad; 7.800 hospitalizaciones con más de 800 personas que salieron curadas; alrededor de 200 mil llamadas a pacientes crónicos; y, más 25 mil entregas de medicación a domicilio.

Wated reiteró que la atención del IESS no solo ha sido de atención, sino, que han atendido a la ciudadanía en sus viviendas y a entregar sus medicamentos. Además, trabajan de forma coordinada con el Ministerio de Salud Pública y con la red de salud de sector privado para la atención de otro tipo de enfermedades.

Denuncias

Se han enviado un sinnúmero de denuncias a la Contraloría y Fiscalía. El funcionario dijo la Contraloría ha recibido más de 614 denuncias de contratos; y, a la Fiscalía han enviado 10. Hoy están intervenidos 14 hospitales y lamentablemente esto va a continuar porque la problemática ha golpeado a gran parte del sistema de salud.

Sobreprecios e irregularidades

Wated informó que no solo se encontraron con un problema de precios. El problema no solo ha sido en fundas de cadáveres, sino, en mascarillas y en visores, éste último con precio de 5 y 22 dólares. Existe intervención de Fiscalía en Imbabura, Los Ríos, Guayas, El Oro y se seguirán interviniendo otros puntos a nivel nacional porque la investigación no sólo será en función del hospital que ha hecho la compra, sino la cadena en conexión de las empresas que están vendiendo en todo el sistema de salud.

También han identificado 18 pagos de contratos de insumos que no han llegado a los hospitales, no existe evidencia de haberse recibido o entregado, por lo que permanentemente trabajan en controles.

Defensor del Pueblo

La participación de Freddy Carrión, defensor del Pueblo, quien también fue invitado a la sesión, se suspendió por fallas técnicas. Al inicio de su intervención subrayó la importancia de la crisis desde la óptica de los derechos humanos, pero más que nada, de la situación del país. Hizo un recuento de cómo empezó la emergencia sanitaria y dijo que actuaron de manera responsable e inmediata alertando en la toma de medidas acertadas para garantizar el derecho a la salud.

Indicó que de acuerdo al monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo, han determinado que estamos en una crisis humanitaria, lo que es peligroso, porque al tema de salud pública, al derecho a la salud y a la integridad a la vida, se añaden otro tipo de problemas que están condicionando los derechos de las personas.

Aseguró que al menos cinco veces, desde que se decretó la emergencia sanitaria, las autoridades del Gobierno han publicado cifras que se contradicen bajo el contexto de reclasificación.

La sesión se retomará los próximos días, en donde el Defensor del Pueblo hará su ponencia y el representante del directorio del IESS responderá las inquietudes de los legisladores.