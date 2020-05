1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 23 Mayo 2020

El nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated Reshuán, guayaquileño de 45 años, ha ocupado nueve cargos en los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno.

Ha sido secretario y asesor de la Gobernación del Guayas, asesor y gerente de la Corporación Financiera Nacional, presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, director del Secob, delegado del Presidente en BanEcuador y jefe de la Fuerza de Tarea para recoger cuerpos de personas fallecidas por la epidemia de Covid-19.

¿Cuáles son las acciones que está emprendiendo, más allá de derivar las denuncias a la Fiscalía o Contraloría? ¿Casa adentro, que se está haciendo, por ejemplo, en las unidades de compras públicas?

Cada unidad hospitalaria tiene su unidad de compras públicas y así ha funcionado el sistema por años, si bien es cierto ha habido auditorías, pero lo que yo veo es que no ha dado resultados; existe una comisión de ética conformada en la comisión anterior, esa comisión de ética ha revisado 'post', pero nosotros lo que estamos implementando es un sistema 'pre' para poder identificar que las compras sean las cantidades necesarias de acuerdo a la demanda y los precios dentro de la escala de precios que existen en el mercado.

¿Estos estudios de mercado se van a centralizar en el IESS?

Estamos viendo la alternativa mediante la cual lo vamos a trabajar, si lo hacemos a través de las direcciones provinciales o a través de los departamentos centrales que tiene el IESS.

¿No hay equipos de auditoría para que detecten, sino antes, al término de cada contratación?

Existen diferentes tipos de auditoría, pero son al azar, y cuando ya se roban. La auditoría viene posterior, ahí viene la Contraloría con indicios de responsabilidad penal y eso toma un mundo de tiempo. Le hemos entregado al contralor casi 600 contratos de la emergencia, y por otro lado le hemos presentado a la Fiscalía lo que nosotros creemos que ya no hay que darle tantas vueltas. Por eso usted tiene a la Fiscalía, por iniciativa nuestra, en Guayaquil, en Machala, en Ibarra, en Los Ríos..

Este Diario ha publicado una investigación sobre los mayores contratistas del IESS, empresas que han acaparado contratos, vinculadas entre sí, sobreprecios.. ¿Esto era desconocido para las autoridades? ¿ninguno sabía lo que estaba pasando?

No le puedo decir...

¿No les preguntó eso?

Lo primero que pregunté fue si hay auditorías hechas, sí. Hay una comisión de ética que ha levantado 165 casos que han ido a la Contraloría, y hasta ahí llegamos, mientras tanto lo que se hizo fue levantar todo lo que es emergencia, revisarlo, por ejemplo, hemos revisado 19 contratos del Teodoro Maldonado y los 19 tienen problemas.

¿Y cómo no investigaron, si en las redes sociales se hacían muchas denuncias?

Porque aquí hay mucha gente que esconde, entonces hay que hacer una investigación.

Usted ha dicho que los casos de corrupción se dieron a espaldas del consejo anterior.

Dirija una institución de 35 mil personas, el Consejo Directivo está encima de esa estructura y debajo están de forma independiente los hospitales, no es que usted tiene en una oficina una secretaria que está cometiendo un delito, esto está regado a nivel nacional.

Pero decir que el Consejo Directivo del IESS no sabía, ¿no es como si los directores de los hospitales dijeran que no sabían lo que pasaba en el área de compras públicas?

Bueno, cada quien tendrá que responder, yo le puedo responder de las dos semanas que estoy trabajando.

¿Cómo se está manejando la designación de los nuevos directores provinciales?

No hay designaciones todavía. Se va a buscar perfiles, ese es un trabajo que ya no compete al Consejo sino al director general del IESS, al cual hemos pedido que vea gente, que filtre absolutamente todo, que no tenga vinculaciones políticas ni que obedezcan a favores de absolutamente nadie.

El nuevo director general es Patricio Camino...

Él está encargado. El director general (definitivo) que se propuso está en su proceso de calificación, es una persona que yo he pedido y que me compete a mí como presidente del consejo, y sobre eso yo respondo.

¿Quién le encarga a abogado Camino la dirección general?

El Consejo le encargó.

¿No fue usted?

No. Sí, claro (rectifica). En el momento que se tomó la decisión de nombrar, para no quedar en acefalía se buscó a alguien que tenga la calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros, no es cualquier persona. Por estar calificado se le encargó por unos días hasta nombrar a uno nuevo.

El abogado Camino fue director de Riesgos de Trabajo del IESS, cargo que exige experiencia en medicina laboral o actividades de seguros.

Si no cumplía con los requisitos jamás lo hubieran calificado, si el señor Patricio Camino estaba en Riesgos del Trabajo es porque estaba calificado, si lo calificaron es porque tenía el perfil para estar en ese cargo, como yo, para ser presidente del IESS tengo que estar calificado sino no puedo asumir una responsabilidad. Los directores provinciales también tienen que ser calificados.

¿Cuáles son los requisitos para ser presidente el IESS?

Tener experiencia en el área financiera, administración, título de tercer nivel, declaraciones juramentadas...

¿Usted cumple con esos requisitos?

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos, sí.

Se ha cuestionado su título de ingeniero en Marketing y Ventas...

Son ataques políticos, yo he estudiado tres carreras y han sido validadas por la Senescyt como tercer nivel. Si yo no tuviera eso no hubiera podido haber sido jamás gerente de la Corporación Financiera Nacional, presidente de BanEcuador ni presidente del consejo directivo del IESS.

Pasemos al eje de la salud del IESS. En este año que le queda, ¿qué va a aportar su gestión?

Tengo cuatro ejes, el primero es transparentar los hospitales, no solo conocer o denunciar en la Fiscalía, sino que el esquema de contratación sea controlado y revisado, por otro lado, que el servicio que se dé sea uno en que el afiliado se sienta más cómodo. Segundo, hacer un ajuste completo en relación al IESS porque el tamaño en la economía del de país se ha reducido y el IESS se tiene que reducir también, al mismo tiempo buscar la atención para mejorar la atención de primera línea, hay muchas provincias donde se atiende en las primeras 24 horas cuando usted llama al call center y hay otras provincias que en 48 horas, eso se tiene que ampliar y mejorar. Que fue lo que hicieron, porque esto no lo he hecho yo, es lo que asumí, comenzaron a trabajar en las atenciones de primera línea con prestadores de servicio, que de acuerdo a estudios que hicieron le costaba menos al IESS y ha ayudado a desfogar mucho las atenciones de línea y también ha ayudado la telemedicina, ese programa se tiene que ir ampliando, para disminuir el costo de atención en IESS que es alto.

El tercer objetivo es la atención de pacientes con enfermedades catastróficas, cómo es posible que el Teodoro Maldonado no haya comprado hace un año medicinas para tratar el VIH, están repletos de un montón de cosas y los de VIH no tienen una solución.

¿Qué pasa con el Teodoro? ¿Por qué es el epicentro de las irregularidades?

No lo entiendo, pero es una verguenza. El Teodoro Maldonado ha sido un símbolo de críticas, he hecho un llamado a la sociedad civil para armar un consejo especial para los hospitales de Quito, Guayaquil, Manabí, para que los estén monitoreando. No es un problema solo del Teodoro Maldonado, es un problema de la estructura total del IESS.

¿El problema es administrativo?, ¿Los gerentes designados? Un informe de auditoría señala irregularidades durante la gestión de Luis Jairala Zunino, médico del IESS...

Él no trabaja en el IESS.

En una entrevista con este diario el doctor Jairala dijo que sigue operando en el IESS.

Está hablando con el presidente del Consejo Directivo que le está diciendo que él no trabaja en el IESS. (Terminada la entrevista, rectificó que Jairala sigue trabajando en el IESS, en el hospital general Ceibos)

¿Hay influencias políticas en el Teodoro?

Eso yo no le puedo decir.

¿Usted tiene un sobrino en común con el doctor Jairala?

Puede ser tío, sobrino, pero si ha cometido un delito tiene que ser sancionado. Yo he pedido estrictamente que ningún familiar mío, que tenga relación conmigo, contrate, ni que tenga relación con el IESS, porque yo no me voy a meter en problemas ni mañoserías por absolutamente nadie.

En otro tema, ¿Hay dinero para los planes de mejoramiento del IESS?

Claro, pero no para botarlo.

¿Cuánto?

Son como $ 10 millones en el presupuesto de salud para este año, está concentrado mucho en lo que tiene que ver Covid, medicinas..

¿Qué impacto tendrá en el futuro del IESS los 150 mil despidos o desafiliaciones?

Estamos analizando un plan financiero, primero hablamos con el gobierno para que se siga pagando los recursos al IESS, los que están atrasados por un lado, y por otro lado los recursos de una deuda que tiene el IESS, entrar a una mediación para definir cuál es el monto de la deuda en salud, para que se pueda iniciar a hacer un plan de pago, y con eso buscar liquidez para poder seguir atendiendo a nuestros afiliados. Y, obviamente, salir a buscar afiliados y la reactivación de la economía con los programas que está haciendo el gobierno, con la disminución del gasto público, que nos permita inyectar más recursos al sector privado para que ellos puedan activarse, contratar gente y con eso generar nuevos ingresos para el IESS. (El Universo)