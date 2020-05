El Universo de Guayaquil

Sábado, 23 Mayo 2020

El gobierno de Lenín Moreno llega a los tres años de mandato con 17 ministerios, 14 institutos, 12 secretarías, 12 servicios, 8 agencias y 2 centros, restando ya las diez instituciones que ha eliminado y fusionado en los últimos días de este mes.

Aunque la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 precipitó el proceso de “optimización y reducción del Estado”, en esta última tanda de fusiones y eliminaciones, Moreno está concretando lo que anunció en la primera quincena de marzo, horas antes de anunciada la emergencia, por la crisis económica que ya se vivía antes de la llegada del virus a Ecuador.

Entonces dijo que eliminaría la Secretaría de Juventudes, cuatro Agencias de Regulación y Control, tres institutos, tres empresas públicas, cuatro secretarías técnicas y la Empresa de Medios Públicos. Con esto se ha cumplido.

Moreno arrancó con el proceso de “optimización y reducción del Estado” a pocos días de iniciar su periodo y, hoy, la titular de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, Sandra Argotty, no descarta que las eliminaciones y fusiones puedan continuar en el año que queda para que el actual gobierno concluya su periodo.

“Todavía hay algunos que hay que ir revisando, lo que pasa es que, en este momento, hicimos lo que veníamos estudiando meses atrás. ¿Necesitamos tantos institutos? esa es la pregunta más o menos, no (...) vamos a ver qué necesitamos y qué no, vamos a ver qué instituciones se están duplicando, ¿por qué las tenemos que sostener? no (...). En algún momento el Estado creció demasiado...”, agregó Argotti.



El pasado martes, el presidente señaló que ya ha eliminado 43 instituciones y ahora eliminaría 10 más, Argotty aclaró que el mandatario se refería a los cambios que se han venido dando en las últimas semanas. Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete, anunció que el ahorro que generen estos cambios irán a créditos para la reactivación de la producción y salud.

Las tres instituciones que lideran estos cambios son los ministerios de Economía y del Trabajo y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, antes Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), y tienen un plazo de entre treinta y sesenta días para hacer los ajustes.

Argotty dijo que si bien otras instituciones no han sido eliminadas, la optimización en el personal se produjo con la desjerarquización de puestos, por ejemplo, de coordinaciones zonales a oficinas técnicas en territorio, por este proceso han pasado ministerios como los de Salud, Educación, la misma Planifica Ecuador y del Ambiente. Además, con la eliminación de duplicidad de funciones y de subsecretarías.

Con los últimos cambios, la optimización y reducción del Estado ya pasa tres etapas.

La primera fue en el 2017 y estuvo marcada por la eliminación de los ministerios coordinadores, creados por el gobierno de Rafael Correa, junto a otras instituciones como la Secretaría del Buen Vivir y programas como la Estrategia de Prevención del Embarazo Adolescente (Enipla).

Para el 2018, el Gobierno buscaba reducir de 40 a 20 instituciones, entre ministerios, secretarías, institutos y servicios. Esta segunda fase demoró más que la primera. En algunos casos se prolongó hasta este año, como por ejemplo, la eliminación de la Secretaría Técnica del Comité de Límites Internos y la fusión entre el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua.

Fusión de dos petroleras estatales, aún pendiente

De los cambios en las empresas públicas anunciados meses atrás, aún está pendiente la fusión entre Petroamazonas y Petroecuador.

El proceso de fusión se inició el 24 de abril de 2019 con el Decreto Ejecutivo 723 y el plazo para que ocurra finaliza el 31 de diciembre de este año.

La extinción de varias empresas públicas es un anuncio que data del 2018, pero que se ha concretado, en su mayoría, entre el 2019 y el presente año.

Las últimas empresas que entraron en liquidación son Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), en la que la Secretaría del Deporte asume la competencia, y Correos del Ecuador, donde el Ministerio de Telecomunicaciones asume la competencia. En Ferrocarriles del Ecuador, la competencia la tendrá el Ministerio de Turismo. Y en Ecuador Estratégico lo hará el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la de Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, cuya competencia también la asume el Ministerio de Telecomunicaciones.

Además, la Unidad Nacional de Almacenamiento, Tame, Siembra (antes Yachay EP).

Otras empresas en las que concluyen los procesos de extinción son Enfarma EP, Fabricamos Ecuador (Fabrec) y Cementera del Ecuador EP (EPCE), que se iniciaron en el 2019. (El Universo)