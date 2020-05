1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 22 Mayo 2020

El presidente de la República, Lenín Moreno, ha rectificado tarde, poco y lento. Así comenzó su segundo vídeo 'Adiós Sr. Presidente', el conocido periodista, Carlos Vera, donde también destacó que el mandatario nacional comprendió que la decepción general no es tanto por los errores cometidos durante el manejo de la pandemia o por el desempleo creciente, sino por la corrupción que ha brotado, se ha permitido y no ha radicado en el sistema de salud.

Vera mencionó que suprimir la Secretaría Anticorrupción, por pedido de la Fiscalía, no basta, antes, debió preguntarse por qué los anteriores secretarios Iván Granda y Dora Ordoñez colaboraron con ella y no entorpecieron su labor. "La cirugía a fondo contra la corrupción no podía hacer debut y despedida que concluía con la exprotección del corrupto exvicepresidente, Jorge Glas y se agotaba en una serie de gestos que solo quedaron en gestos, para decir que cumplimos".

Vera enumeró la irregularidades que tiene Moreno en su alrededor: tiene como cerebro jurídico a la ministra que desapareció el informe del peritaje sobre caso Gabela, tiene instituciones y empresas del Ejecutivo llenas de personas que fueron recomendadas por "impoluto" asambleísta, Daniel Mendoza, "angelito que no sabía nada de lo que cobraban sus colaboradores".

El periodista continúa diciendo que el presidente Lenín Moreno a los "corruptos" les acepta la renuncia en lugar de acusarlos ante la justicia.

Además, señala que el presidente mantiene una política económica fracasada y a un ministro de Finanzas eficaz solo como cobrador de los tenedores de bonos de la deuda externa.

¿Y con todo esto quiere seguir en el timón por 12 meses más? No. A juicio de Vera, eso llevará al país al naufragio. "Decencia, solo se consigue con una salida honrosa o con una rectificación radical, esa debe ser la esencia de su mensaje a la Nación".