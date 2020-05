1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 21 Mayo 2020

La asambleísta socialcristiana, Cristina Reyes, afirmó que este es momento para que Ecuador renegocie la deuda externa, "dejen el apuro por pagar a los tenedores de bonos".

"No impongan más sacrificios a la clase trabajadora, que no resiste más, no la usen para solapar malas decisiones ni oscuros intereses de quienes tienen asfixiado al país", dijo.

Considera que el Estado debe optimizarse, pero sin tocar la educación ni la salud.

Además, Reyes rechazó "el lleve" en las fundas para cadáveres en los hospitales del Guasmo Sur y del IESS Ceibos, de Guayaquil, el cual superó el 1.000% de sobreprecio. "Pero a los trabajadores honestos, que arriman el hombro por el país, el Gobierno les mete la mano".

