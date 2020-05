1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 21 Mayo 2020

En un tweet la asambleísta Lourdes Cuesta denunció este jueves 21 de mayo, que no han recibido su sueldo desde abril.

"No pagan el sueldo, estamos finalizando mayo y no hay esperanzas del pago del sueldo de abril. Debemos pagar arriendos, obligaciones, tenemos familia, pero nada de eso importa, porque solo es la Asamblea", aseveró al tiempo que lamentó que no puedan reclamar porque enseguida los llaman: los vagos, corruptos, diezmeros, entre las cosas más suaves.

Ante de comenzar su hilo en su cuenta personal, explica que está consciente de que es la situación de muchos, pero dice, que de ese lado de la historia nadie ha dicho nada.

"Primero pensé mucho antes de escribir esto, porque como muchos saben soy asambleísta y se la cantidad de insultos que podría recibir por estos tuits. Sí, insultos, amenazas y cosas horribles (ya me las han dicho) por el hecho de ser asambleísta", dijo.

Cuesta señala que está consiente de la imagen que tiene la Asamblea y lamentablemente lo que ha pasado allí a través de los años. "Pero no somos todos".

Dice que están los que viven de su sueldo "que no es el que dicen y q tampoco tenemos los beneficios que se rumorean".

Así como también están los que cumplen con su trabajo, presentando proyectos de Ley, aportamos con observaciones, fiscalizando, "lo que nos mete en problemas".

Aseguró que ella no falta al Pleno y asiste a todas las comisiones. "Yo cumplo con mi trabajo, como muchos otros".

"Vale también que mencione que no tenemos horario, muchos arrancamos muy temprano en la mañana, y seguimos todo el día mientras dure el pleno o las comisiones, muchas veces sábado y domingo. Y seguimos después, en medios de comunicación, en reuniones con la gente cómo debe ser", dijo.