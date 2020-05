1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 21 Mayo 2020

El exvicepresidente Alberto Dahik, al comentar las medidas económicas anunciadas el martes por el presidente de la República, manifestó que el Estado ecuatoriano creció en el gasto público consolidado del 23 % del producto interno bruto (PIB) al 42 %, "ese es el causante fundamental de la economía ecuatoriana, por esas razón desaparecieron las reservas al Banco Central, se llevaron la liquidez del Iess."

Ahora creer que cuando los ingresos se reducen en un 45 % no va a ver necesidad de ajustar el sector público es estar loco, es no entender economía, es no entender aritmética. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv