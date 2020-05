1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 18 Mayo 2020

Alexandra Ocles, exdirectora del Servicio Nacional de Riesgos, al salir de la Corte Nacional de Justicia, tras la formulación de cargos en su contra por el caso kits de alimentos, donde la jueza no acogió el pedido de prisión hecho por la Fiscalía, aseguró que no ha cometido ningún delito y que estaba ahí para probarlo.

"Estoy aquí para reconstituir mi honradez y dignidad (...) Siempre he puesto la cara en momentos difíciles y aquí estoy para demostrar que Alexandra Ocles no ha cometido ningún delito ni actuado en contra del Estado ecuatoriano, al contrario siempre he trabajado por el pueblo", aseveró.

#ATENCIÓN | María Alexandra Ocles, exdirectora de Riesgos, sale de la Corte Nacional de Justicia, tras la formulación de cargos en su contra por el caso kits de alimentos. La jueza no acogió el pedido de prisión hecho por la Fiscalía pic.twitter.com/UIFPL8REMp — El Comercio (@elcomerciocom) May 18, 2020