Detalles Publicado el Lunes, 18 Mayo 2020

Sobre el recorte del 10% del presupuesto a las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, aseguró que el Gobierno no quiere afectar el derecho a la educación, "solo pedimos a la universidades que vuelvan a revisar sus recursos anuales".

El pasado miércoles 13 de mayo, la Corte Constitucional suspendió los recortes presupuestarios en las universidades públicas, tras aceptar un recurso interpuesto por docentes. En una resolución difundida por redes, la Corte dispuso a las autoridades ecuatorianas que "suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior".

Sin embargo, el titular de Finanzas insistió en que todos tienen que hacer un esfuerzo de optimización.

"Somos respetuosos de lo que establece la Corte Constitucional, pero hay una realidad material que nos rebasa", expresó Martínez. Propone que se optimice gasto de viajes, viáticos, papelería y consultorías. Además, indicó que "la universidad tiene que ser generadora de ideas, no compradora de ideas".



Además, mencionó que, en 2019 las universidades ejecutaron cerca del 87 % de lo que tenían presupuestado; es decir, no ejecutaron el 13 %, y que el recorte que se está haciendo es solamente del 10 %; es decir, el recorte es menor a lo que no se ejecutó el año pasado.

