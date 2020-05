Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Sábado, 16 Mayo 2020

Difundir, promover, cuestionar, opinar. Cualquiera de estos verbos y otros similares encajan al describir las acciones para las que la mayoría de personas, incluidas los políticos, utiliza la red social Twitter. Ordenar, pedir, solicitar son otras acciones, más aún en el marco del ejercicio de gobernar, que no encajan en esta red social. El presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta oficial de esta red, pidió a la Asamblea Nacional que “elimine de la Ley Humanitaria todo lo relacionado con contribuciones, para de esa manera aprobar las normas que permitan llegar pronto a acuerdos”.

La pandemia por el coronavirus ha abierto otros canales de comunicación ante el impedimento de reuniones, ¿pero es Twitter uno aceptable para los mandatos de un presidente y extender los pedidos de una función del Estado a otra? “El mecanismo de usar Twitter no es uno formal, pero es uno que hoy tiene enorme cobertura e impacto inmediato ante la premura del debate de las leyes urgentes”, comenta el expresidente del Congreso Nacional, Juan José Pons, quien además supone que en ese pedido y el canal utilizado hay una estrategia de comunicación. “Es proyectar una imagen de gestión adecuada, de diálogo adecuado, de autoridad... ante las críticas constantes contra el Gobierno sobre que es uno sin autoridad, por lo menos política”.



El exdiputado y presidente nacional del Partido Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, vio con sorpresa que el pedido sea extendido a través de Twitter. Cree que responde no solo a una falta de confianza de algunos bloques legislativos hacia el Ejecutivo, sino también a lo que llama “una ausencia total de liderazgo presidencial”. “Eso es gravísimo para el país. Estamos viendo los resultados de la falta de un presidente en todos los sentidos. Ahora en esta crisis de salud es un caos total. Las cifras no concuerdan... Y la corrupción totalmente desatada e indignante. Y este tuit evidencia que hay un presidente, por su condición física y de edad, aislado”.

El experto en redes sociales, Christian Espinoza, ve con naturalidad que el presidente Moreno lance un pedido a otra función del Estado a través de Twitter. Es una práctica que la han asumido otros jefes de Estado, asegura, como Donald Trump en Estados Unidos y Nayib Bukele en El Salvador. “No solo dan órdenes, toman decisiones. Es una práctica común... Ahora el presidente incursiona en esto, pero entiendo que es algo meditado... Si le perjudica hay que analizarlo desde una visión política”.

En la Asamblea Nacional no hay sorpresa, ni por el canal escogido por el Ejecutivo para lanzar el pedido, ni por la decisión. Asambleístas que conversaron con EXPRESO, dijeron que eso se esperaba porque no había los votos para su aprobación. “Desde el principio el clamor ciudadano era no más impuestos y nosotros siempre actuamos así. El presidente solo se adelantó al rechazo jurídico”, sostuvo el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Cucalón.

Criterio con el que coincide el coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Cristóbal Lloret, quien considera que esta decisión marca la “desesperación del Gobierno” porque no logró consolidar la propuesta al interior de la Asamblea, en donde ni siquiera el bloque de Gobierno estaba convencido del proyecto del ley. “El tiempo nos da la razón, porque no era el momento de contribuciones, sino que la ley debía ver cómo inyecta recursos a la economía”, precisó el legislador.

Mientras que el asambleísta del bloque de SUMA, Guillermo Celi, cree que el pedido responde a que el Gobierno se quedó sin opciones. “Al presidente Moreno no le ha quedado más, no pudo avanzar con esa ley impuestera, que ha quedado pulverizada, por lo que ahora lo que corresponde es tratar el informe de minoría que presentamos con César Rohón, porque es el que refleja el espíritu de todos los legisladores”, señaló.

