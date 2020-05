1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 14 Mayo 2020

La asambleísta de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, durante su intervención en el último debate del proyecto de Ley Apoyo Humanitario, aclaró que su bancada no cederá a presiones.

"El proyecto no es malo, es terrible; no es solidario, es usurpador; no ayuda, quita. La gente necesita salud, trabajo y alimento; las empresas, liquidez, pero eso no le importa al gobierno", apuntó.

Afirma que al país se le levanta defendiendo a la gente, aunque incomode a grupos de poder. "La gente necesita recursos para comer, las empresas liquidez para pagar la nómina".

"No necesitamos una Ley para evitar que los dólares salgan delpaís, ni para incentivar el trabajo, solo se precisa voluntad política y lo hemos demostrado en varias propuestas", dijo.