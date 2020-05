1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Lunes, 11 Mayo 2020

El asambleísta Roberto Gómez manifestó este lunes que la ley humanitaria "castiga a la ciudadanía" con más impuestos.

"Subir los impuestos no ha resuelto nada en los últimos 12 años y hoy no resolverá nada, además no hay de donde sacar más impuestos", dijo.

A su juicio, para aprobar el proyecto de ley hay que ver primero que tan negativo es el panorama y a la fecha lo que se ha visto es cómo se roban el dinero: "se compran mascarillas cuatro veces más caras y 10 veces más caras las fundas para cuerpos”.

En tanto, considera inmoral pedir a la ciudadanía que contribuyan con más dinero de su bolsillo.

Para Gómez la solución está en que dejen de robarse la plata y poner pausa de la deuda externa. Además, se debe reorganizar el presupuesto del Estado