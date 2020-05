1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 11 Mayo 2020

"No hay perdón para quienes cometan actos de corrupción. No podemos evitar que hay corrupción, pero sí podemos sancionarla", así lo afirmó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien aseguró que a diferencia del pasado, quien se lleve un centavo ahora va preso.

“No hay perdón para quienes cometan actos de corrupción, por eso, desde el primer día en el COE Nacional, tomamos la decisión de que las compras públicas en emergencia sean transparentes y abiertas”, dijo en entrevista con Teleamazonas.

“Cuando la gente dice repetidamente que tiene las manos limpias, la primera vez lo escucho, la segunda me preocupo, la tercera me agarro el bolsillo, por si acaso. Yo no tengo la necesidad de aclarar lo que ya está claro”, apuntó.

El segundo mandatario afirmó que desde el inicio de la emegencia se tomaron decisiones acetadas y oportunas: Suspención de clases y eventos masivos, cierre de fornteras, restricción de movilidad y aislamiento.

"Lo más importante es que las acciones hablen más fuerte que las palabras y así ha sido", dijo.

Apuntó que dejó la presidencia del COE no porque lo relevaron sino porque decidió ir a su ciudad (Guayaquil) y enfrentar la dificil situación.

"Si tu le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto hacerlo también. Jamás le tuvimos temor a este problema, fuimos de frente, con entereza de enfrentar un problema que afectó a mi provincia", apuntó.

Sobre las opiniones de su padre de Ruptura 25, reiteró que las opiniones de terceros no son de él, por más cercanas que sean esas personas. "A los compañeros de Gabinete que han enfrentado la crisis con valentía, les tengo agradecimiento".

Señaló que su padre siempre ha realizado opinión política y él no puede hacerse responsable de sus comentarios. (JR)