Detalles Publicado el Viernes, 08 Mayo 2020

Frente a la pandemia del Covid-19 y para salvaguardar la salud de la ciudadanía, el Pleno del CNE decidió no realizar las brigadas móviles para cambio de domicilio electoral y tampoco ubicar las mesas de información, informó este viernes el consejero al informar que se analiza la implementación de otros mecanismos.

Hasta ahora, agregó, el Pleno no ha aprobado ningún presupuesto para las elecciones del 2021 debido a la emergencia sanitaria. "Hay temas nuevos que se deben tomar en cuenta como que no se podrán realizar las brigadas de cambio de domicilio".

Sobre otras modalidades de votación, contó que en Ecuador se realizaron proyectos de voto electrónico y no se tiene experiencia en voto telemático que es el que plantean otros consejeros, y particularmente considera esto último complicado por la brecha de acceso a internet y el corto tiempo que se tiene para ejecutarlo.

"No me niego a la implementación del voto por internet, pero esto debe responder a un proceso. Hay países que llevan años de socialización, pruebas y capacitación, y aquí no se puede hacer de un día para otro. Primero tenemos que lograr que la ciudadanía confíe en ese mecanismo".

Además, recordó que el voto en Ecuador es obligatorio y no sería justo que los ciudadanos que no tienen internet o capacitación tecnológica, deban ser multados por no acceder al voto.

Por otro lado, dijo el Pleno del CNE está trabajando en el reglamento para tener listo el padrón definitivo, con la información que debe proporcionar el Registro Civil. (PMB).