1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 07 Mayo 2020

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated, anunció este jueves 7 de mayo, a través de su cuenta en Twitter, que ha conformado un equipo especial para que realice un estudio, caso por caso, de todos los procesos de contratación levantados durante la emergencia en hospitales del IESS.

Aseguró que denunciará públicamente las irregularidades que encuentren.

En una entrevista, Wated señaló que siente vergüenza ante los hechos de corrupción suscitado en el Seguro Social. "Yo provengo del sector textil entonces cuando veo una funda de $148, alguien que no conoce se sorprende, imagínate alguien que conoce. Yo dije: esto no puede ser. (...) Me llamó la atención porque un gerente que contrata insumos médicos y que tiene que estar pidiendo informes quiere decir que es alguien que no controla yla verdad es que inmediatamente todos actuamos, actuó Paúl Granda que estaba de salida y actué yo que estaba de entrada". (JR)

Como lo anuncié, hemos conformado un equipo especial para que realice un estudio, caso por caso, de todos los procesos de contratación levantados durante la emergencia en hospitales del @IESSec. Denunciaré públicamente las irregularidades que encontremos.#NuevoComienzoIESS — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) May 7, 2020