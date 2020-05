1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Mayo 2020

El asambleísta Fabricio Villamar pidió este miércoles, en redes sociales, que le paren a la corrupción en el Gobierno. "Párenle, van 14 años seguidos robando y quieren más plata".

"Evaporaron la ética pública. Claro, si el presidente y vicepresidente robaban, pusieron ejemplo hasta al último de los canallas", dijo.

Asimismo, señaló que el Estado "pide plata" pero no quieren recortar la cuota política en Cancillería, quieren médicos posgradistas en atención a contagiados, pero no les pagan y recortan presupuestos a las universidades. "No quitan subsidio a los combustibles pero aumentan clientes de bonos. No es un modelo viable". (JR)

Piden plata pero no quiere recortar cuota política en cancillería. Quieren Medicos posgradistas en atención a contagiados, pero no les pagan y recortan a la la u. No quitan subsidio a los combustibles pero aumentan clientes de bonos. No es un modelo viable. Y la extinción de dom? — Fabricio Villamar (@fabovillamar) May 5, 2020