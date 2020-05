1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 05 Mayo 2020

Bernardo Abad, concejal de Quito, en una entrevista con Radio Sucesos, habló acerca de la reactivación económica en la capital.

"Tenemos que entrar a un proceso de reactivación económica y productiva, manteniendo todos los protocolos de bioseguridad. En la reunión del concejo se decidió que el alcalde Jorge Yunda sea quien decida el cambio de color en el semáforo", dijo.

Señaló que su propuesta es la reactivación económica con normas de bioseguridad necesarias. Existen actividades económicas que no están permitidas pero se realizan a escondidas y esto sucede porque ya no hay dinero para comer. "¿Nos morimos de COVID-19 ó me muero de hambre?".

"Si tenemos que convivir con el Covid_19 por meses o años, no podemos vivir meses o años enclaustrados. Es importante aprender a vivir con el virus y esto significa tomar una serie de medidas de control y salir a trabajar porque no tenemos otra opción", apuntó.

Menciona que las cosas se están saliendo de control y el COE debe tomar una decisión respecto al cambio de color en el semáforo y en base a la evaluación de lo que ocurra esta semana, creería que el 17 de mayo se podría cambiar de color. (JR)