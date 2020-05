1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sábado, 02 Mayo 2020

La Embajada de China en Ecuador emitió un comunicado en donde rechazó la propuesta del Partido Socialista de Enrique Ayala Mora de "enjuiciar" a China por la pandemia del coronavirus y los daños ocasionados al Ecuador y el mundo.

La misión diplomática dijo que "Desafortunadamente, ahora algunos políticos han politizado gravemente el tema de la epidemia.

La Embajada agregó que "En dicha carta se reconoce que aún no está claro el origen del virus, y eso corresponde a la realidad. Pero acusar responsable a China por la propagación de la COVID-19, o incluso exigir compensación por China, es una farsa política absurda que no tiene razón ni base legal. No existe ninguna ley internacional que respalde culpar a un país simplemente por ser el primero en reportar una enfermedad".