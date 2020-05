Antes hay que desmontar el fanatismo y el odio, a propósito de un artículo de Ramiro Aguilar

Detalles Publicado el Viernes, 01 Mayo 2020

El periodista Carlos Vera en su comentario en el programa 'Emergencia Nacional, hizo público hoy su desacuerdo con un artículo de opinión intitulado 'Ruidoso fracaso de un modelo' de la autoría del periodista quiteño Roberto Aguilar, en clara alusión a la administración municipal de Guayaquil, en donde dice es difícil entender qué clase de "retorcido razonamiento" ha llevado a los ecuatorianos a aceptar como válida la afirmación, tan repetida, de que el sistema de gobierno municipal instaurado por el Partido Social Cristiano (PSC) en Guayaquil durante los últimos treinta años es un modelo exitoso.

También se sostiene en el artículo de marras que lo ocurrido con la pandemia en Guayaquil demostró el fracaso del modelo exitoso, Vera responde que es todo lo contrario, demostró el fracaso del modelo centralista, porque lo que no funcionó fue el centralismo que no respondió en salud y seguridad, y eso no está a cargo del modelo exitoso.

Los servicios de competencia municipal todos están funcionando, agua potable, recolección de basura, alcantarillado, transporte público, entre otros.

"Desde las alturas no se comprende el llano", dijo de Vera."Ese es el eterno problema de esta país. No se respeta ni se valora las diferencias. Y creo inevitablemente que después de esto debemos ir a un federalismo, las autonomías no son suficientes, hay un centralismo mortal. Y solo lo sienten y lo saben quienes no viven en la capital".

Pero antes hay que desarmar los fanatismo, el regionalismo, el odio y el ideologismos que alimentan esas visiones respetadas pero equivocadas. (Emergencia Nacional) (jtr)