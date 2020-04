1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 30 Abril 2020

El asambleísta Fabricio Villamar considera que en Ecuador se ha perdido "a rato" la noción de lo correcto y lo constitucional durante la emergencia nacional por el Covid-19. "Nadie ha dicho que durante la crisis deje de regir la Constitución".

Reclama que los ministros están buscando formas para "escabullirse" de las responsabilidades y no presentarse ante la Asamblea. "La tarea de la Asamblea es fiscalizar".

Según Villamar, en el COE Nacional le pidieron a los ministros que eviten presentarse en el Legislativo.

Explica que al pedir un seguimiento de los corredores humanitarios, la Corte Nacional le dijo que no podía atenderlo porque recien el Gobierno había dado la notificación. "No hay organismo mas político que la Corte Constitucional. No sé en qué partes la Corte pueda hacerse la desentendida con el marco constitucional;pero el marco constitucional termina siendo una camisa de fuerza en este caso".

En desarrollo...