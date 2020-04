1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 30 Abril 2020

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, resaltó este miércoles la importancia de no romper la cadena de pagos. Ejemplificó que algún ciudadano puede percibir ingresos únicos por arriendos y aseguró que “la solución no es dejar de pagar”.

"No podemos frenar la cadena de pagos. La lógica nos dice que debemos reunirnos todos y llegar a acuerdos. Estoy abogando para que las empresas no quiebren y los trabajadores no pierdan su empleo", dijo en entrevista con Notimundo.

Además, mencionó que sin el apoyo de los organismos multilaterales Ecuador no podrá salir de la crisis económica derivada de la paralización de actividades por el brote de coronavirus.