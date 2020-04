1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 28 Abril 2020

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, convocó a los legisladores a la sesión 666, el jueves 30 de abril, a las 15h30, con el fin de conocer y analizar el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid-19, calificado como urgente en materia económica.

Para el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Cucalon, el Gobierno Nacional va en contravía con Ley Humanitaria.

A su juicio, el derecho y los estímulos están aniquilados "por la mano impuestera".

"Querer cobrar a personas sin relación de dependencia y profesionales tomando ingresos del 2019 es inaudito. No es que no quieran pagar, no van a poder hacerlo", dijo.