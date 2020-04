1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 27 Abril 2020

Por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, el Pleno sesionará de manera virtual, mañana, martes 28 de abril, a partir de las 10h00, con el propósito de recibir a Carolina Caicedo Mesías, secretaria Técnica subrogante del Pan Toda una Vida y a Iván Granda Molina, ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), quienes informarán sobre las acciones para mitigar la crisis económica y social provocada por la pandemia del Covid-19.

En la agenda de trabajo consta, también, el conocimiento del informe de la evaluación de cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, presentado por el Grupo Parlamentario que preside la asambleísta Silvia Salgado Andrade.

Informe de cumplimiento

Según el informe del Grupo Parlamentario Fronterizo, las estadísticas económicas muestran que las zonas de frontera son menos competitivas, su desempeño económico es bajo, la tasa de desempleo en la frontera sur y frontera norte es mayor que la tasa nacional, la pobreza por ingresos y por necesidades básicas insatisfechas es más grave en la frontera norte y amazónica respecto al índice nacional; los índices por muertes violentas o por accidente se agravan en la frontera norte y amazónica en relación al índice nacional.

En torno a la aplicación del modelo de equidad desarrollado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) durante nueve años, el Grupo determina que no ha disminuido la brecha fiscal, conforme lo demuestra el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre descentralización fiscal y disparidades regionales, que ubica a Ecuador como uno de los tres países con mayor desigualdad, luego de Indonesia y Panamá.

Así mismo, subraya que la ponderación legal del ciento cincuenta por ciento (150 %) a favor de la población fronteriza rural establecida en el Ley de Desarrollo Fronterizo, no incide en el aumento de ingresos para los gobiernos autónomos descentralizados de la zona, puesto que el Ministerio de Finanzas, desde el año 2011, aplica la Disposición Transitoria Décima del Cootad relativa a la ponderación del 150 % para las zonas rurales de frontera y no incrementa dicha ponderación, puesto que la Ley de Desarrollo Fronterizo no dispone de manera expresa un aumento adicional.

Los legisladores concluyen, también, que no se cuenta con la priorización y concreción de políticas, estrategias y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, en programas y proyectos sectoriales y territoriales de atención preferencial para los cantones fronterizos y sus parroquias. En este ámbito, la Secretaría Planifica Ecuador se limitó a informar que el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 contiene el Eje 1, Objetivo 1, dirigido a promover el desarrollo a nivel nacional y, de manera especial, en las zonas de frontera, pero no se cuenta con la Planificación Priorizada para la frontera, debido a que no se cuenta con el Reglamento a la Ley.