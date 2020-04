1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Viernes, 24 Abril 2020

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) pide construir todos los mecanismos para evitar el posible desastre nacional —en todos los órdenes— que en estos momentos complejos "amenaza a la Patria".

En un comunicado, la CNA saluda el que se hubieran presentado propuestas de diversos sectores sociales para enfrentar el difícil momento que vive el Ecuador y expresa que es el momento de articular tales iniciativas, puesto que las circunstancias obligan a apresurar el paso, pensando en los sectores más vulnerables de la Patria y con el objetivo de precautelar los recursos públicos que se han orientado para atender los trances sustanciales que vive el país.

En este orden de apreciaciones:

1. Que reiteramos el compromiso de la CNA para ejercer la Contraloría Social, en momentos en que la emergencia ha propiciado —en diversas instancias del Estado- el flujo de egresos económicos que no pueden ser dispendiados ni afectados por la corrupción. Aquello no puede ocurrir ni en el Gobierno Central ni en los Gobiernos Descentralizados, estructuras del poder que han usado gran cantidad de recursos económicos y cuyo manejo debe ser transparentado de manera adecuada, para que no se repitan episodios del pasado inmediato.

2. Que demandamos al Gobierno un efectivo control de las responsabilidades de sus funcionarios para que no incidan en las decisiones administrativas y de política económica que pudieran beneficiarles en forma personal.

3. Que expresamos la necesidad de buscar mecanismos para superar la crisis mediante el diálogo social nacional. La CNA generará las acciones pertinentes para concretar este diálogo, que debe privilegiar el interés del Ecuador y de los sectores más vulnerables a la crisis; y

4. Que pedimos a los poderes públicos mayor sensibilidad con las necesidades de la mayoría de ecuatorianos; en tales circunstancias es imperativo que los sectores económicos de mayores posibilidades favorezcan con los requerimientos de nuestra sociedad a la que no se la puede afectar, indiscriminadamente, mediante contribuciones inconsultas; tampoco puede ser la ocasión para establecer un modelo económico que subaste el Estado cuando es indispensable la solidaridad con la inmensa mayoría de ecuatorianos.