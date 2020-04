1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 23 Abril 2020

Entrevista a Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

La Conaie responsabiliza al Gobierno de cualquier reacción del pueblo ante una eventual eliminación del subsidio al combustible. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo califica como una amenaza. ¿Cómo lo calificaría usted?

Desde el inicio, hasta con una propuesta nacional frente a la crisis económica, dijimos en octubre que la Conaie no aceptará otras medidas económicas parecidas al decreto 883. Esa es una posición firme de varias organizaciones. Ayer (el martes) finiquitamos la estrategia para enfrentar esta situación desde nuestros territorios. Tampoco vamos a ser indisciplinados ni irrespetuosos a las medidas. La pandemia no es un juego. Pero qué entiende usted cuando el ministro René Ortiz dice que es un momento histórico (para focalizar el subsidio). O sea se están aprovechando de esta crisis para imponer sus leyes e intereses políticos y económicos. Ese es nuestro rechazo.

¿Qué tipo de acciones han definido para protestar?

No vamos a provocar convulsión social, ni paralización, sino acciones desde nuestras casas. Hay varias opiniones. En Irán o Irak que hubo manifestaciones cumpliendo los protocolos, manteniendo los dos metros de distancia. Podemos sentarnos en las vías. Colgar banderas en las calles. No sé. No está definido. Estamos trabajando para el 1 de Mayo (Día del Trabajo)... Por eso les he dicho que se dediquen a trabajar. A salvar vidas. En su lugar vemos peleas con la alcaldesa de Guayaquil (Cynthia Viteri) que parece un juego. Aquí está muriendo el pueblo. Lo vemos como una campaña política. Ustedes no me ven en la calle. Yo también quisiera hacerlo.

¿Cree que hay un aprovechamiento político de la situación?

Así es. Estas medidas económicas están cumpliendo los intereses de los grupos económicos, de la derecha... Los pueblos indígenas del Ecuador y en toda América Latina estamos abandonados por los Gobiernos. No hay protocolo. No hay ayuda humanitaria. No hay nada. Nosotros hemos redactado nuestros propios protocolos y tienen el aval de la OMS y OPS. Esto no lo hizo el Gobierno.

Plantear la eliminación o focalización del subsidio al combustible es porque el Gobierno no tiene el suficiente dinero para enfrentar la crisis y poscrisis. Si eliminar el subsidio no es una opción, ¿qué proponen?

Tienen que renegociar la deuda externa. Lo hemos pedido desde octubre pasado. Ahora nos dicen que hemos pagado 320 millones de dólares (en deuda externa) para tener espacio de crédito. Pero ayer, en una reunión del Colectivo Nacional, los economistas nos dicen que Ecuador no está en la lista de países para recibir ayuda del FMI y el Banco Mundial. Eso quiere decir que no tendrá crédito. Esta crisis es provocada por el mismo Gobierno. Hasta a la Conaie nos han culpado por la crisis. Acaso nosotros le dijimos al presidente (Lenín Moreno) que condone la deuda de $ 4.500 millones a los grandes grupos económicos. Hay grupos económicos que están endeudando al pueblo. Tienen que llegar a acuerdos para hacer ajustes sobre este bache fiscal que tiene Ecuador.

No quieren la eliminación del subsidio, pero ¿y la focalización? ¿Estarían de acuerdo?

Si se quita el subsidio automáticamente suben todos los (precios de los) productos. Suben los pasajes. Si quieren focalizar, pero que socialicen. No se lo ha hecho. No sé si se lo ha hecho con sus amigos. Eso no lo vamos a aceptar. Hemos dado propuesta. Le hemos dicho al presidente para sentarnos en una mesa. No a escondidas. Con todos. Hasta ahora solo críticas. Escuchamos la reacción de la ministra (María Paula) Romo. Nosotros no estamos amenazando. Estamos advirtiendo porque es una petición del pueblo.

Paralelamente, la Asamblea Nacional debate dos proyectos de leyes: el de Apoyo Humanitario y el de Ordenamiento a las Finanzas Públicas. ¿Cuál es la postura de la Conaie frente a ambos proyectos de leyes?

Hicimos este análisis con algunos economistas del país y hoy (ayer) tarde sale un pronunciamiento dando opciones alternativas de estos dos proyectos de leyes. No aceptaremos la violación de los derechos laborales. Eso no lo permitiremos. Que se quiera descontar los derechos de los trabajadores con nombramiento es inconstitucional. Hay que revisar bien. Que pongan los que ganan más. Que el presidente y los ministros pongan el ejemplo.

Las organizaciones sociales y sindicales se han caracterizado por ejercer su derecho a la protesta en las calles. Por el confinamiento no lo pueden hacer. ¿La cuarentena puede convertirse en una olla de presión?

El mismo Gobierno está provocando al pueblo. Por eso decimos que no seremos responsables. Usted sabe lo que pasa en Guayaquil y en otros países. El Gobierno tiene que pensar y repensar en la vida. Lo que hemos dicho es que no seremos indisciplinados. Buscaremos alternativas o tendremos que fortalecer la unidad hasta que esto pase. Nuestra resistencia siempre ha sido en las calles. Volveremos a activarnos... Ni el oro ni el petróleo nos va a sacar de esto, solo la agricultura. (Expreso)