Detalles Publicado el Martes, 21 Abril 2020

La caída del precio del petróleo deja un aprendizaje: No se puede depender de un sólo producto y menos cuando lo maneja el Estado.

Así lo afirmó Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), durante una entrevista en Televistazo de Ecuavisa.

"Hace 50 años cuando el país no tenía petróleo y dependía de la agricultura y la industria, vivía bien. El Sucre era una moneda respetada por su estabilidad en el mundo (...) Este caso amerita estar inmerso en una situación que no podemos controlar", dijo.

Para Nebot, el país debe resolver primero el problema del coronavirus y el de la liquidez inmediata y permanente; además debe hacer un cambio estructural, un Estado pequeño con una economía creciente, que lleve a los ciudadanos a una vida prospera.

Sobre la eliminación del subsidio de la gasolina, el líder del PSC dijo: si el petróleo vale cero, ya no hay subsidio, al contrario deben bajar la gasolina y el diesel.

"Esto volverá a su normalidad y evidentemente los subsidios para el contrabando y la gente pudiente debieron quitarse hace tiempo (...) Tenemos tiempo diciendo que focalicen el subsidio y lo dejen exclusivamente para el transporte público, para el pescadero artesanal y para el agricultor y para determinadas empresas de exportación que cuando tienen que competir en el mundo tienen que tener un subsidio de carácter temporal".

¿Qué hay que hacer?



Para Nebot, el país debe ir a la normalidad poco a poco "una normalidad que no será como la anterior" y hay que anunciar qué sector se va activar primero "guardando las distancias y con todas las recomendaciones".

Sobre la inmunización de rebaño, denunciada por la alcaldesa de Guayaqui, dijo que "a mi no me gusta que me traten como obeja, yo creo que los ecuatorianos y los seres humanos no somos rebaño".

Considera que estas decisiones técnicas deben ser tomadas adecuadamente y deben darse por parte, usando como criterio movilizar a la gente que más necesite movilizarse o que más produzca por el bienestar de las personas.

Comité de Emergencia por Guayaquil

"Estará llegando la próxima semana un nuevo embarque (...) Estamos en una segunda estapa, los que vayan por consulta médica que sean resetados cumpliendo el instructivo que hemos dado, porque se trata de una medicina de delicado uso (...)".

En otro orden de idea, señaló que el proyecto de Ley Humanitaria impulsado por presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que no hay nada menos solidario que esa Ley (...) no hay nada menos humanista (...)".

"Que nos aclaren para qué mismo es la plata", porque mientras Moreno dijo que el dinero sólo sería para el coronavirus, el ministro de Producción "que no ha sido desmentido" señaló que el dinero sería como garantía para nuevos créditos internacionales.

"Yo no favorezco tributos que favorezcan a un sistema, el Estado dilapida el pueblo paga", aseveró.