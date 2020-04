La Hora de Quito

Desde el 12 de marzo, cuando se declaró el inicio del periodo electoral, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha vuelto a sesionar, ni de manera virtual, como lo han hecho otras instituciones, a causa del coronavirus. Este ha sido un recurso al que han recurrido instituciones como la Asamblea, tanto para sesiones del Pleno como de las comisiones, y el Consejo de Participación Ciudadana.

Si bien cada una de las consejerías electorales mantiene actividades y reuniones a través del teletrabajo, el consejero José Cabrera se muestra preocupado por esta falta de convocatoria al Pleno (virtual) por parte de la presidenta del organismo, Diana Atamaint. “Yo he enviado tres cartas solicitando que tengamos estos encuentros, pero no sé por qué no se lo hace”, dijo el consejero.

Cabrera explicó que, aunque por iniciativa de cada consejero se han reunido con delegaciones provinciales o trabajan de manera interna en la preparación de reglamentos, es necesario que se tomen resoluciones institucionales que permitan marcar el trabajo futuro dentro del escenario en el que vive el país por la pandemia.

Recordó que hay un presupuesto pendiente por aprobar para las próximas elecciones, sobre el que hay que decidir con base en la nueva realidad, pero también que hay que tomar decisiones sobre algunas actividades que están contempladas en el calendario electoral, como la campaña de cambio de domicilio, prevista para mayo, que no se podrá realizar. “Las áreas operativas están esperando este momento una resolución para poder trabajar”, en ese y otros temas, dijo el consejero.

¿Calendario suspendido?

Criterio muy diferente mantiene Luis Verdesoto. Él asegura que no hay necesidad de mantener una sesión del Pleno, ya que lo que se debe hacer son reuniones bilaterales de consejeros, para proponer cambios electorales.

Según Verdesoto, el calendario electoral no tiene vigencia desde que el país entró en la crisis de pandemia, por lo que lo que vendría a futuro es aprobar un nuevo calendario en función de lo que determinen las autoridades sanitarias. “No podemos nosotros arrogarnos el rol de las autoridades de salud, porque no tiene sentido”, dijo el consejero. “Estamos trabajando cada quien en lo que tiene que hacer. Para qué quiere que haya sesiones virtualmente”, añadió. (HCR)

Lo pendiente

Antes de que se desatara la pandemia en el país, el Consejo Nacional Electoral estaba por resolver el presupuesto electoral para 2021. Este se había fijado de manera extraoficial en 145 millones de dólares.

Luego de la crisis, la presidenta del organismo, Diana Atamaint, en una rueda de prensa, dijo quese reducirá en 22 millones de dólares, es decir en 123 millones. Pero también anticipó que consultaría a la Corte Constitucional la posibilidad de que las elecciones se aplacen, lo que generó cuestionamientos en varios sectores políticos.

