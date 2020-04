1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Abril 2020

El representante de la Fuerza de Tarea Conjunta en Guayaquil y gerente de BanEcuador, Jorge Wated, aseguró la mañana de este lunes 20 de abril, que hasta que la emergencia sanita no se termine, el trabajo del Gobierno no se va a terminar. "Hasta que no se recoja, entierre e indentifique al 100% de los ciudadanos, seguiremos trabajando".

"El 80% de los guayaquileños no tiene contratado un servicio mortuorio, por eso, hicimos un análisis y en base a esos datos en una semana se pudo estabilizar la situación. Como Estado garantizamos el entierro de todos quienes han fallecido", señaló.

Explica que tuvieron "un grave" problema de falta de ataúdes y encontraron fábricas de madera cerradas por la limitación del trabajo, "pero les dimos las facilidades para que empiecen a producir y logramos solucionar esa limitación".

En otro orden de ideas, señaló que hay que cuidar la moneda que se tiene en el Ecuador porque no está ingresando y si no ingresa dinero, vamos a tenemos problemas a futuro. "Por ello, es importante consumir lo nuestro para garantizar el empleo y la liquidez".