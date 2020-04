1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 18 Abril 2020

El asambleísta Fabricio Villamar, señaló en una entrevista, que hay ministros que le están "calentando las orejas al presidente de la República, Lenín Moreno, sobre que lo mejor que podría pasar es ir a una muerte cruzada.

A su juicio, sería irresponsable que a la crisis sanitaria, a la crisis económica, se le añadiera una crisis política. "Y eso a quien beneficia?“El gobierno de todos parece no tener mucha noción democrática".

Además, señala que no se le puede pedir a los ecuatorianos que "pongan plata para sellar las necesidades que el Gobierno tiene en este momento, si como Gobierno no se dan muestras claras de ir acortando ciertos niveles de gasto que no abona".