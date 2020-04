1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 17 Abril 2020

El Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, frente al anuncio realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en lo referente a reducir el gasto público en el segundo trimestre de 2020, para lo cual prohibe planificar, programar, certificar e iniciar procesos de contratación, manifiestó que en estos momentos en los que el país atraviesa una severa crisis sanitaria y económica es impertinente autorizar y/o impulsar despidos, que agudizarán la ya delicada situación del país.

"Es momento de que el Gobierno impulse política pública y acciones encaminadas a proteger el empleo. Días atrás, en cadena nacional, el Gobierno aseguró que no habrán despidos durante la emergencia sanitaria (...) Sin embargo, llueven las denuncias de personas que ilegalmente han sido desvinculadas, que han sido obligadas a firmar acuerdos de no pago durante la emergencia, y/o que no perciben remuneraciones", señalan en un comunicado.

La Bancada Legislativa de la Revolución Ciudadana requerirá, al Ejecutivo, información sobre las acciones impulsadas a fin de garantizar el empleo de las y los ecuatorianos.

Asegura que pondrá estricta atención sobre las denuncias existentes y requerirás las respectivas explicaciones a los funcionarios responsables. "La Revolución Ciudadana rechaza medidas como las anunciadas por Economía y Finanzas, ya que lo único que provocarán es que miles de familias se queden sin sustento, sin alimento, sin medicinas y sin acceso a seguridad social".