Frente a medidas económicas del Gobierno

Detalles Publicado el Lunes, 13 Abril 2020

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) - Madera de Guerrero, Jaime Nebot, junto al bloque parlamentarios, alcaldes, prefectos y presidentes de las Juntas Parroquiales, han expresado un rotundo no a la creación de más impuestos para -según el Gobierno- poder enfrentar la crisis sanitaria y económica.

"Solidaridad sí". El comunicado reza: "La solidaridad no es una opción, es una obligación ética, que no cabe que se imponga por ley o decreto. ese es la posición de esa agrupación política".

Ante la pandemia y sus consecuencias en el mundo de hoy, solamente Hungría y Ecuador proponen extraer dinero de las empresas, trabajadores y consumidores, el resto de países proponen lo contrario: no más impuestos, bajar intereses y aumentar la liquidez, reestructurar pasivos, generar estímulos y facilidades para la inversión y consumo.

En lo más destacado del comunicado se señala que "parece que algunos no comprenden que el antiguo orden mundial ha sido substituido por uno muy distinto en el campo político, administrativo, económico, financiero y social. Es absurdo pretender extraer dinero de negocios y personas que no pueden vender, cobrar ni pagar en las actuales circunstancias. ¡Esa no es la solución, ni inmediata ni a largo plazo!".

