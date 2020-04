1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 10 Abril 2020

El régimen de Lenín Moreno no logra ponerse al día con el pago de los sueldos a los servidores públicos. Es así que alrededor del 40% de los empleados públicos todavía no recibe su salario de marzo de 2020. Se trata de maestros, empleados judiciales y profesionales de una gran parte de dependencias gubernamentales.

Ante esto, el contralor general del Estado, Pablo Celi, remitió al Ministerio de Finanzas un oficio en el que recuerda las obligaciones constitucionales y legales para el pago puntual y completo de los sueldos a los empleados del Estado.



En el documento se indica que para conocer la situación actual, "solicito a usted informar con sustento técnico las razones para tal demora y remitir, de haberlo, el acto administrativo con el cual se ha establecido la prelación del pago de otros rubros, y su justificación".

Si bien el régimen anunció el pago de todos los sueldos de acuerdo a los ingresos programados para los primeros días de abril de 2020, hasta la fecha no se ha cumplido con todos los compromisos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que esperan cumplirlo la próxima semana



Miguel García, de la Federación de Servidores Públicos, dijo que "comprendemos, como toda la ciudadanía, que hay prioridades y en este momento, la prioridad es el combate a la pandemia, el combate por la salud y la vida de los ciudadanos”.



Agregó que “se ha hecho un cronograma que iba a concluir hoy viernes, esto no se ha cumplido y no se va a cumplir hasta que concluya este día. Entendemos que es porque la situación continúa siendo muy, muy preocupante en términos económicos".



Entre tanto, los servidores públicos esperan que durante esta semana se terminen de acreditar los pagos faltantes.



García hizo “una llamada de alerta para que una vez que recibamos los emolumentos de este mes, los alarguemos lo más posible porque, como van las cosas, seguramente este fenómeno de retraso en los pagos se volverá a repetir en el próximo mes".



El Estado, mensualmente, consigna cerca de 700 millones de dólares para el pago de sueldos del sector público. Esta cantidad no estuvo disponible debido a que muchos recursos debieron destinarse a las necesidades causadas por la emergencia sanitaria que vive el Ecuador. (Ecuavisa)