Detalles Publicado el Viernes, 03 Abril 2020

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidió la tarde de este viernes 3 de abril, más más organización y disciplina en los mercados de todo el país. Esto tras la aglomeración descontrolada de personas en el Mercado Mayorista de Quito.

Además en una entrevista con Ecuavisa, informó que habrá cambios para la movilidad vehicular, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Ecuador.

"La idea es que pueda circular un día por semana cada auto en función de la placa. En las decisiones sobre la restricción y sobre todo con el comportamiento de la población que estamos mirando hay que ser muy cuidadosos. Hemos tomado varias decisiones para restringir, para endurecer las medidas", señaló.

Señaló que no se descarta ninguna medida, pero hay que tomarlas con sentido de responsabilidad y no de provocar caos.

También aprovechó para decir: Aún con mi número de placa, la circulación no es libre, no. Tenemos una restricción total para movilizarnos, todos tenemos que estar en la casa. Los permisos para salir de la casa son excepcionales y vamos a sancionar de manera más estricta el salvoconducto. Tener el salvoconducto no significa que ya puedo circular, significa que voy a poder verificar si es que les mentí a las autoridades. En el salvoconducto dice el motivo de salida de la casa. Si es que no es verificable, si es que no se puede comprobar que ese motivo existe, van a ser sancionados

Asimismo, aseguró que el Gobierno no quiere minimizar la realidad de la pandemia. "Vamos a publicar esta tarde un boletín de mortalidad con un informe preliminar de datos de INEC. Ese documento lo hemos valorado desde el COE Nacional".