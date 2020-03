1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Marzo 2020

La cooperación internacional, el protocolo para el manejo de cadáveres, evitar las noticias falsas son algunos de los temas tratados por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, durante una entrevista realizada este miércoles con La Posta.

"Hay dificultad de algunas familias para asumir los gastos funerarios de los fallecidos, no solo por COVID-19. Logramos acuerdos para cremación gratuita y coordinamos para encontrar espacios en camposantos para quienes no tienen (...) Hemos modificado los protocolos de emisión de certificados de defunción para que puedan hacerse en línea", dijo.

El segundo mandatario reiteró que el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, Nacional está permanentemente revisando las necesidades del personal de salud y aseguró que se están adquiriendo las pruebas de detección necesarias. Además, informó que en Guayaquil, en los próximos días, estarán listos dos hospitales y albergues.

En este contexto, aclaró que la República Popular China “hizo una donación amplia al país, el Gobierno Nacional recibió aproximadamente el 70% de ello, que fue lo que yo informé, cada gobierno local deberá reportar lo que ha recibido”.

Respecto al manejo de cadáveres, señaló que no todas las causas de muerte son debido al COVID-19, sin embargo, debido a las condiciones de aislamiento es complejo el manejo de la situación. Por ello, se ha gestionado con algunas funerarias para facilitar la cremación de forma gratuita y en el caso de Guayaquil se están revisando opciones con algunos cementerios para las personas que no cuentan con recursos.

Reiteró en la importancia de coordinar acciones con los alcaldes ya que “no es posible matar al país de hambre cerrando las vías, estamos haciendo todos los controles en los ingresos y salidas provinciales, además es absurdo el regionalismo porque el país es uno solo”, dijo.

Enfatizó que el aislamiento rige las 24 horas del día y únicamente puede salir una persona, por familia, para el abastecimiento de alimentos y medicinas. Recalcó que el toque de queda desde este miércoles 25 de marzo es de 14h00 a 5h00 y se aplicarán sanciones a quienes incumplan la medida. “La primera vez habrá una multa de USD 100, si reinciden, pagarán un salario básico, la tercera ocasión se sancionará con prisión”.

En relación al retorno de los ecuatorianos del exterior, el vicemandatario explicó que son cerca de 2 mil personas y que se están coordinando las acciones necesarias, “ayer se aprobó el protocolo de retorno de personas priorizando quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, embarazadas, tercera edad, niños sin sus padres, entre otros”.

Durante la entrevista, el vicepresidente Sonnenholzner hizo un llamado a la población a no promover noticias falsas. Se refirió a un audio difundido ayer en redes sociales sobre una reunión que mantuvo con algunos alcaldes. “Todo lo que he dicho ahí, lo he señalado públicamente, hay que desacelerar los contagios porque el virus ya está aquí y no lo vamos a poder evitar”.

Finalizó pidiendo a quienes difunden este tipo de información inadecuada, que usen esos recursos para ayudar y decirle a la gente que se quede en casa.