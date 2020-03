La ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó este domingo, en su cuenta en Twitter, que un “pasador” intentó ingresar a la cárcel una nota para el extitular de la Senain, Pablo Romero, extraditado de Europa a Ecuador, por el presunto secuestro del activista político, Fernando Balda, en Colombia.

"No vamos a bajar la guardia, no vamos a permitir que siembren el caos nuevamente en un momento tan delicado", dijo.

En el papel le preguntaban a Romero si tenía la intención de denunciar a Julia Angulo, quien supuestamente le habría vendido "las pruebas a Fernando Balda" y es la mujer que interlocuta en los audios con Correa y Romero en el documental “La ruta del dinero”.

Por su parte, Balda, indicó que el expresidente y el exSenain "no han cambiado su modus operandi delictivo y se siguen enviando mensajes con terceras personas, mismo objetivo: desestabilizar y hacer daño. Está vez contra mujer que interlocuta con ellos en audios revelados en el documental “la ruta del dinero”.

Mientras el país entero está enfocado en atender la emergencia sanitaria, un “pasador” le llevaba esta nota a Pablo Romero (ex SENAIN) en la cárcel.



No vamos a bajar la guardia, no vamos a permitir que siembren el caos nuevamente en un momento tan delicado.



Pd. No le llegó pic.twitter.com/Z1mjhN87yu